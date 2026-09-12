Зеленский объяснил, почему Виткофф и Кушнер приехали в Киев

Украина усилилась: Зеленский объяснил приезд Виткоффа и Кушнера
Президент Владимир Зеленский заявил, что визит американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев связан, в частности, с укреплением позиций Украины. По его словам, Украина стала сильнее на поле боя и в международных институтах. Зеленский считает, что американские представители могли увидеть эту ситуацию и донести её до российской стороны.
Об этом Зеленский заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Зеленский связал приезд Виткоффа и Кушнера с успехами Украины
По словам Зеленского, российская армия не может быстро продвигаться, а её наступление сопровождается значительными потерями.
"Я искренне считаю, что Стив (Виткофф — ред.) и Джаред (Кушнер — ред.) приехали потому, что Украина стала сильнее", — сказал президент.
Он добавил, что украинская сторона передала американским представителям информацию о ситуации на фронте и проблемах, связанных с российскими ударами.
Как сообщали Новини.LIVE, недавно спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "существенном прогрессе" в переговорах о прекращении войны в Украине. По его словам, стороны также продвинулись в планировании новых трехсторонних переговоров. В то же время конкретных договоренностей относительно даты и места следующей встречи он не назвал.
Также Новини.LIVE писали, что экономист Алексей Кущ считает, что визиты Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Киев и Москву были связаны не напрямую с заключением мирного соглашения. По его словам, главной целью поездок было возобновление переговорного процесса и поиск возможностей для дальнейшего диалога.