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Главная Новости дня Украина усилилась: Зеленский объяснил приезд Виткоффа и Кушнера

Украина усилилась: Зеленский объяснил приезд Виткоффа и Кушнера

Ua ru
12 сентября 2026 16:34
Репортаж
Зеленский объяснил, почему Виткофф и Кушнер приехали в Киев
Встреча Владимира Зеленского со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Украине. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что визит американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев связан, в частности, с укреплением позиций Украины. По его словам, Украина стала сильнее на поле боя и в международных институтах. Зеленский считает, что американские представители могли увидеть эту ситуацию и донести её до российской стороны.

Об этом Зеленский заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский связал приезд Виткоффа и Кушнера с успехами Украины

По словам Зеленского, российская армия не может быстро продвигаться, а её наступление сопровождается значительными потерями.

"Я искренне считаю, что Стив (Виткофф — ред.) и Джаред (Кушнер — ред.) приехали потому, что Украина стала сильнее", — сказал президент.

Он добавил, что украинская сторона передала американским представителям информацию о ситуации на фронте и проблемах, связанных с российскими ударами.

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Как сообщали Новини.LIVE, недавно спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "существенном прогрессе" в переговорах о прекращении войны в Украине. По его словам, стороны также продвинулись в планировании новых трехсторонних переговоров. В то же время конкретных договоренностей относительно даты и места следующей встречи он не назвал.

Также Новини.LIVE писали, что экономист Алексей Кущ считает, что визиты Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Киев и Москву были связаны не напрямую с заключением мирного соглашения. По его словам, главной целью поездок было возобновление переговорного процесса и поиск возможностей для дальнейшего диалога.

Владимир Зеленский США война в Украине Стив Виткофф Джаред Кушнер
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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