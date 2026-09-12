Зеленський пояснив, чому Віткофф і Кушнер приїхали до Києва

Зустріч Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером в Україні. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що візит американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва пов’язаний, зокрема, з посиленням позицій України. За його словами, Україна стала сильнішою на полі бою та в міжнародних інституціях. Зеленський вважає, що американські представники могли побачити цю ситуацію та донести її до російської сторони.

Про це Зеленський заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський пов’язав приїзд Віткоффа і Кушнера з успіхами України

За словами Зеленського, російська армія не може просуватися швидко, а її наступ супроводжується значними втратами.

"Я чесно вважаю, що Стів (Віткофф — ред.) і Джаред (Кушнер — ред.) приїхали тому, що Україна посилилась", — сказав президент.

Він додав, що українська сторона передала американським представникам інформацію про ситуацію на фронті та проблеми із російськими ударами.

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Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні. За його словами, сторони також просунулися у плануванні нових тристоронніх переговорів. Водночас конкретних домовленостей щодо дати та місця наступної зустрічі він не назвав.

Також Новини.LIVE писали, що економіст Олексій Кущ вважає, що візити Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Києва й Москви були пов’язані не безпосередньо з укладенням мирної угоди. За його словами, головною метою поїздок було відновлення переговорного процесу та пошук можливостей для подальшого діалогу.