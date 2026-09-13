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Главная Новости дня Кремль отклонил предложение Зеленского о встрече на саммите G20

Кремль отклонил предложение Зеленского о встрече на саммите G20

Ua ru
13 сентября 2026 13:29
Кремль отклонил предложение Зеленского о встрече на саммите G20
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении двусторонней встречи с Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в американском Майами. Песков назвал такой формат переговоров абсолютно невозможным. В Москве настаивают, что любой прямой диалог между лидерами двух государств может состояться исключительно на территории столицы РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на France 24.

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Предложение Украины

Украинский лидер в интервью Deutsche Welle подтвердил свою готовность к прямым переговорам с Путиным для достижения реальных результатов.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас у Украины гораздо более прочные и выгодные позиции для начала потенциального дипломатического процесса, чем в прошлом году. Это связано с колоссальными потерями российских войск и украинскими ударами по РФ, что существенно ослабляет позиции Кремля.

"Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принимать решения. Дело не в словах", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу о встрече в США, отверг эту идею.

"Это невозможно. Есть готовность встретиться с ним в Москве", — заявил Песков.

Активизация усилий США

Попытки организовать встречу происходят на фоне стремления Белого дома возобновить заблокированный в течение длительного времени переговорный процесс. В частности, американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер недавно совершили рабочие визиты в Киев и Москву для согласования позиций.

В США надеются через несколько недель объявить о конкретных следующих шагах, однако низкий уровень доверия между сторонами и ежедневные массированные обстрелы Украины пока существенно затрудняют работу дипломатов.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, специальный посланник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отметил, что США уже подготовили основную часть соглашения о прекращении войны в Украине. Он также рассказал о препятствиях на пути к замораживанию конфликта.

Также мы сообщали, что глава парламентской фракции "Слуга народа" и один из переговорщиков Давид Арахамия заявил, что нужно искать контакты среди ближайшего окружения Владимира Путина. Он подчеркнул важность выявления и налаживания диалога с теми представителями российских элит, которые потенциально склоняются к дипломатическому урегулированию.

Владимир Зеленский владимир путин G20 Дмитрий Песков мирные переговоры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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