Кремль отклонил предложение Зеленского о встрече на саммите G20
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении двусторонней встречи с Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в американском Майами. Песков назвал такой формат переговоров абсолютно невозможным. В Москве настаивают, что любой прямой диалог между лидерами двух государств может состояться исключительно на территории столицы РФ.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на France 24.
Предложение Украины
Украинский лидер в интервью Deutsche Welle подтвердил свою готовность к прямым переговорам с Путиным для достижения реальных результатов.
Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас у Украины гораздо более прочные и выгодные позиции для начала потенциального дипломатического процесса, чем в прошлом году. Это связано с колоссальными потерями российских войск и украинскими ударами по РФ, что существенно ослабляет позиции Кремля.
"Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принимать решения. Дело не в словах", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу о встрече в США, отверг эту идею.
"Это невозможно. Есть готовность встретиться с ним в Москве", — заявил Песков.
Активизация усилий США
Попытки организовать встречу происходят на фоне стремления Белого дома возобновить заблокированный в течение длительного времени переговорный процесс. В частности, американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер недавно совершили рабочие визиты в Киев и Москву для согласования позиций.
В США надеются через несколько недель объявить о конкретных следующих шагах, однако низкий уровень доверия между сторонами и ежедневные массированные обстрелы Украины пока существенно затрудняют работу дипломатов.
Как ранее сообщали Новини.LIVE, специальный посланник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отметил, что США уже подготовили основную часть соглашения о прекращении войны в Украине. Он также рассказал о препятствиях на пути к замораживанию конфликта.
Также мы сообщали, что глава парламентской фракции "Слуга народа" и один из переговорщиков Давид Арахамия заявил, что нужно искать контакты среди ближайшего окружения Владимира Путина. Он подчеркнул важность выявления и налаживания диалога с теми представителями российских элит, которые потенциально склоняются к дипломатическому урегулированию.