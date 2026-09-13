Арахамія: для миру треба знайти однодумців в оточенні Путіна

Давид Арахамія. Фото: "Слуга народу"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" та один з головних українських переговірників Давид Арахамія розкрив свою особисту стратегію щодо варіантів завершення війни в Україні. Він заявив, що для цього потрібно налагодити діалог з тими представниками російських еліт, які потенційно схиляються до дипломатичного врегулювання конфлікту. Тому він не виключає пошук контактів серед найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Давид Арахамія сказав під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Пошук прихильників миру серед російських еліт

За його словами, внутрішня архітектура влади в Російській Федерації побудована на жорсткому балансі сил, де у кожного військового або політичного рішення завжди є свої прибічники та противники.

Тому Давид Арахамія вважає за необхідне детально проаналізувати весь список осіб, які мають прямий чи опосередкований доступ до диктатора, аби спробувати донести до них альтернативну позицію.

"Тож моя особиста стратегія як переговірника полягає в тому, щоб виявити всіх людей, які входять до оточення Путіна, і поговорити з кожним із них. Адже в будь-якій війні є прихильники миру і прихильники війни", — заявив Давид Арахамія.

Читайте також:

Прихильники війни у Кремлі

Проте на поточному етапі війни дипломатичні зусилля блокуються тим, що ключові посади в оборонному та безпековому секторах РФ обіймають виключно прихильники жорсткої лінії.

"На жаль, наразі Путіна оточують виключно прихильники війни. Тому, чим більше прихильників миру буде в оточенні Путіна, тим вищі шанси на досягнення справедливого миру, якого ми всі прагнемо", — підкреслив народний депутат.

Як писали Новини.LIVE раніше, прем'єр-міністр Сергій Корецький на форумі YES закликав українців бути готовими до того, що війна може тривати ще довго. Голова уряду підкреслив, що ризик повторного нападу зберігатиметься навіть після можливого завершення бойових дій, тому держава має планувати свій розвиток за максимально критичним сценарієм.

Також ми повідомляли, що спеціальний представник США Джаред Кушнер назвав територіальне питання найскладнішою проблемою у переговорах між Україною та Росією. Він зауважив, що вирішення цієї проблеми безпосередньо залежить від розвитку ситуації на полі бою та активного впровадження Україною нових військових технологій.