Арахамия: для мира нужно найти единомышленников в окружении Путина

Давид Арахамия. Фото: "Слуга народа"

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" и один из главных украинских переговорщиков Давид Арахамия раскрыл свою личную стратегию относительно вариантов завершения войны в Украине. Он заявил, что для этого необходимо наладить диалог с теми представителями российских элит, которые потенциально склонны к дипломатическому урегулированию конфликта. Поэтому он не исключает поиск контактов среди ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Давид Арахамия сказал во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Поиск сторонников мира среди российских элит

По его словам, внутренняя архитектура власти в Российской Федерации построена на жестком балансе сил, где у каждого военного или политического решения всегда есть свои сторонники и противники.

Поэтому Давид Арахамия считает необходимым детально проанализировать весь список лиц, имеющих прямой или опосредованный доступ к диктатору, чтобы попытаться донести до них альтернативную позицию.

"Поэтому моя личная стратегия как переговорщика заключается в том, чтобы выявить всех людей, входящих в окружение Путина, и поговорить с каждым из них. Ведь в любой войне есть сторонники мира и сторонники войны", — заявил Давид Арахамия.

Читайте также:

Сторонники войны в Кремле

Однако на текущем этапе войны дипломатические усилия блокируются тем, что ключевые должности в оборонном и безопасности секторах РФ занимают исключительно сторонники жесткой линии.

"К сожалению, сейчас Путина окружают исключительно сторонники войны. Поэтому чем больше сторонников мира будет в окружении Путина, тем выше шансы на достижение справедливого мира, к которому мы все стремимся", — подчеркнул народный депутат.

Как ранее писали Новини.LIVE, премьер-министр Сергей Корецкий на форуме YES призвал украинцев быть готовыми к тому, что война может длиться ещё долго. Глава правительства подчеркнул, что риск повторного нападения сохранится даже после возможного завершения боевых действий, поэтому государство должно планировать свое развитие исходя из максимально критического сценария.

Также мы сообщали, что специальный представитель США Джаред Кушнер назвал территориальный вопрос самой сложной проблемой в переговорах между Украиной и Россией. Он отметил, что решение этой проблемы напрямую зависит от развития ситуации на поле боя и активного внедрения Украиной новых военных технологий.