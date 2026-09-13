Корецький пояснив, чому Україна має бути готова до довгої війни

Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Reuters

Україна має бути готовою до того, що війна може тривати довго, а ризик повторної російської атаки залишатиметься навіть після можливого припинення бойових дій. Прем’єр-міністр Сергій Корецький наголосив на необхідності перебудови економіки, інфраструктури та енергетики з урахуванням найскладніших сценаріїв.

Про це Корецький заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Навіть після припинення бойових дій залишається ризик повторної атаки

"Ми всі хочемо миру, всі прагнуть досягнення миру, але скільки триватиме війна, не знає ніхто", — сказав він.

За словами Корецького, ментальна готовність до затяжної війни є важливою умовою стійкості держави.

"Ця ментальна готовність, що війна може бути довгою, — це дуже сильний внутрішній фундамент, щоб бути стійкими в довгостроковій перспективі", — зазначив посадовець.

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Він додав, що Україна має планувати розвиток держави, виходячи з максимально критичного сценарію.

"Потрібно мислити, виходячи з максимально критичного сценарію розвитку подій", — наголосив прем’єр.

Окремо він зауважив, що навіть після завершення війни загроза повторного нападу може зберігатися.

"Якщо і війна завершиться, то ризик повторної атаки високий через якийсь період. Неважливо, скільки це років", — заявив він.

Прем’єр також закликав партнерів переходити до довгострокових програм підтримки України.

"Потрібно розуміти, що, починаючи будівництво або розвиток того чи іншого проєкту, ти точно доведеш його до кінця. Для цього потрібне середньо- або довгострокове планування", — підсумував він.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що перші результати переговорів щодо завершення війни можуть бути помітними вже найближчим часом. Президент наголосив на необхідності продовжувати дипломатичний процес і водночас посилювати позиції України. За його словами, саме результат переговорів має показати, чи готова Росія до реального завершення війни.

Також Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі. Президент наголосив, що готовий до особистої зустрічі заради пошуку шляху до завершення війни. За його словами, місце проведення переговорів не має бути головною перешкодою для дипломатичного діалогу.