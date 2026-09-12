Зеленський готовий зустрітися з Путіним на саміті G20

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20 у Маямі. За його словами, він приїде на саміт, якщо Путін також візьме в ньому участь. Зеленський наголосив, що головним результатом можливої зустрічі мають стати конкретні рішення.

Про це президент України сказав в інтерв’ю Deutsche Welle, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути представлена на саміті G20 у Маямі. Водночас він готовий особисто приїхати на зустріч лідерів "Групи двадцяти", якщо там буде присутній російський диктатор Володимир Путін.

Саміт G20 запланований на грудень 2026 року. Президент України зазначив, що потенційна зустріч із російським лідером має бути спрямована на переговори та ухвалення рішень.

"Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення", — заявив Зеленський.

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Лідер також пояснив, що для нього не мають вирішального значення слова, які пролунають під час можливої розмови з Путіним. Він зазначив, що оцінювати таку зустріч потрібно насамперед за її результатами.

"Річ не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені — це не має значення. Результати мають значення. Ось і все", — пояснив глава держави.

Зеленський також заявив, що Україна наразі перебуває у сильній позиції для переговорів.

Чи приїде Путін на саміт G20

Наразі Кремль не повідомляє, чи планує Путін відвідати саміт G20 у Маямі. Востаннє російський лідер особисто був присутній на зустрічі "Групи двадцяти" у 2019 році.

Водночас у серпні міністр фінансів Росії Антон Сілуанов отримав запрошення від США взяти участь у зустрічі країн G20 у Північній Кароліні. Це викликало критику з боку європейських політиків.

Зауважимо, що Зеленський і Путін не зустрічалися особисто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Новини.LIVE інформували, що Росія заявила про готовність продовжити переговори з Україною та США. У Кремлі сподіваються провести нову тристоронню зустріч найближчим часом, однак не прогнозують її можливих результатів. Водночас остаточних домовленостей щодо зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Китаї наразі немає.

Новини.LIVE також писали, що керівник ОПУ Кирило Буданов заявив, що переговори України та Росії за участі США продовжаться. За його словами, для завершення війни сторонам потрібно знайти компроміс між власними цілями та вимогами. Водночас Буданов повідомив про гібридні дії Росії у країнах Балтії.