Буданов анонсував продовження переговорів з РФ за участі США

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Переговорний процес з Росією за участі Сполучених Штатів буде продовжено. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що під час переговорів сторонам необхідно знайти компроміс. Також він розповів про дії РФ у країнах Балтії та обмін розвідувальною інформацією між Україною і Латвією.

Про це Кирило Буданов заявив в інтерв’ю латвійському мовнику LTV, коментуючи візити спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва, інформує Новини.LIVE.

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Буданов про переговори з Росією

Відповідаючи на запитання, як вести переговори з ворогом, Кирило Буданов нагадав, що більшу частину свого життя провів у розвідці та знає, як розмовляти з противником.

Він пояснив, що Україна та Росія мають власні результати, яких прагнуть досягти, а переговори відбуваються між цими позиціями. За словами Буданова, для завершення війни необхідно знайти компроміс.

"Головний принцип роботи з ворогом? Нам потрібен результат, і їм потрібен свій результат. Між усіма цими позиціями й відбуваються перемовини. Треба знайти якийсь компроміс. Коли ми його знайдемо, сподіваюся, війна закінчиться", — пояснив Буданов.

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Окремо Буданов розповів, що Росія випробовує гібридний підхід у країнах Балтії, зокрема в Латвії.

Він також зазначив, що Київ активно обмінюється розвідувальною інформацією з Ригою.

Що Буданов робитиме після завершення війни

Під час інтерв’ю Буданова також запитали, що він зробить у першу чергу після завершення війни. Керівник Офісу президента зазначив, що вже трохи забув, як це — жити без війни, але припустив, що святкуватиме разом із дружиною.

"Я вже трохи забув, як це — без війни, але думаю, що буду радіти… Напевно, будемо святкувати з дружиною…", — сказав Буданов.

Новини.LIVE інформували, що Кирило Буданов заявив, що Україна готова припинити вогонь на справедливих і прийнятних умовах. Водночас, якщо Росія не погодиться завершити війну, українські удари по її території посилюватимуться. Буданов назвав найбільш реалістичним сценарієм припинення бойових дій по лінії фронту з надійними міжнародними гарантіями безпеки без юридичної відмови України від окупованих територій.

Новини.LIVE також писали, що Кирило Буданов провів для американської делегації брифінг за участі українських військових щодо ситуації на фронті. Під час зустрічі спецпредставникам президента США Стівену Віткоффу та Джареду Кушнеру продемонстрували, що позиції України залишаються міцними. За словами політичної оглядачки Юлії Забєліної, американська сторона побачила, що Україна не програє на полі бою.