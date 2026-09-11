Буданов анонсировал продолжение переговоров с РФ при участии США

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Переговорный процесс с Россией при участии Соединенных Штатов будет продолжен. Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в ходе переговоров сторонам необходимо найти компромисс. Также он рассказал о действиях РФ в странах Балтии и обмене разведывательной информацией между Украиной и Латвией.

Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью латвийскому телеканалу LTV, комментируя визиты спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, сообщает Новини.LIVE.

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Буданов о переговорах с Россией

Отвечая на вопрос, как вести переговоры с врагом, Кирилл Буданов напомнил, что большую часть своей жизни провел в разведке и знает, как разговаривать с противником.

Он пояснил, что у Украины и России есть свои собственные цели, к которым они стремятся, и переговоры проходят в рамках этих позиций. По словам Буданова, для завершения войны необходимо найти компромисс.

"Главный принцип работы с врагом? Нам нужен результат, а им нужен свой результат. Именно между всеми этими позициями и ведутся переговоры. Нужно найти какой-то компромисс. Когда мы его найдем, надеюсь, война закончится", — пояснил Буданов.

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Отдельно Буданов рассказал, что Россия испытывает гибридный подход в странах Балтии, в частности в Латвии.

Он также отметил, что Киев активно обменивается разведывательной информацией с Ригой.

Что Буданов будет делать после окончания войны

Во время интервью Буданова также спросили, что он сделает в первую очередь после окончания войны. Глава Офиса президента отметил, что уже немного забыл, каково это — жить без войны, но предположил, что будет праздновать вместе с женой.

"Я уже немного забыл, каково это — без войны, но думаю, что буду радоваться… Наверное, будем праздновать с женой…", — сказал Буданов.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов заявил, что Украина готова прекратить огонь на справедливых и приемлемых условиях. В то же время, если Россия не согласится завершить войну, украинские удары по её территории будут усиливаться. Буданов назвал наиболее реалистичным сценарий прекращения боевых действий по линии фронта с надёжными международными гарантиями безопасности без юридического отказа Украины от оккупированных территорий.

Новини.LIVE также писали, что Кирилл Буданов провел для американской делегации брифинг с участием украинских военных по ситуации на фронте. Во время встречи спецпредставителям президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру продемонстрировали, что позиции Украины остаются прочными. По словам политического обозревателя Юлии Забелиной, американская сторона убедилась, что Украина не проигрывает на поле боя.