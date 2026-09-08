Буданов рассказал американцам о реальной ситуации на фронте — СМИ

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Администрации президента Кирилл Буданов продемонстрировал специальным представителям президента США Стивену Виткоффу и Джареду Кушнеру, что украинские позиции на фронте остаются прочными.

Об этом рассказала политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина, передает Новини.LIVE.

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Буданов провел для американцев военный брифинг по вопросам фронта

По ее информации, Кирилл Буданов подготовил военный брифинг для американской делегации с участием украинских военных, который состоялся перед отдельной встречей Виткоффа и Кушнера с президентом Владимиром Зеленским.

"В частности, его готовил Кирилл Буданов, глава Офиса Президента. Собственно, для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать, что украинские позиции на фронте достаточно прочные", — отметила Забелиная.

По ее мнению, важным сдвигом в отношениях с американской стороной стало понимание того, что Украина не проигрывает на поле боя.

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"Мне кажется, что тот рубеж, который нам удалось преодолеть с американцами, — они действительно видят, что украинцы на фронте не проигрывают", — подчеркнула обозревательница.

Ранее Кирилл Буданов сообщал, что помимо представителей Трампа в Киеве также находились европейские партнеры — из Франции, Великобритании и Германии.

Новини.LIVE писали, что недавно глава Офиса Президента Кирилл Буданов дал интервью The New York Times, в котором пояснил, что мирные переговоры с участием США могут возобновиться в конце сентября. В то же время достижение необходимых условий для прекращения огня, вероятно, затянется как минимум до весны.

Новини.LIVE сообщали, что Россия систематически наносит удары по украинским городам. Глава ОП Кирилл Буданов отреагировал на эскалацию российских атак. Он заявил, что Украина готовит решительный ответ, который будет соизмерим с российской вооруженной агрессией.