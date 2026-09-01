Украина готовит жесткий ответ России после атаки 1 сентября

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Украина готовит жесткий и соразмерный ответ на российские атаки, в частности, 1 сентября. Украинские средства поражения дальнего действия будут систематически наносить удары по военным целям на территории России, а международные авиакомпании, страховщики и партнеры предупреждаются о новой ситуации с безопасностью российского воздушного пространства.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

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Украина ответит на российские атаки

Буданов подчеркнул, что Кремль сознательно выбрал путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день атак против украинских детей и гражданской инфраструктуры.

Пост Кирила Буданова. Фото: скриншот

В ответ Украина, ссылаясь на право на самооборону, планирует нанести жесткие удары по военным целям на территории России.

"Руководствуясь правом на самооборону, Украина даст жесткий и соразмерный ответ. Полностью поддерживаю решение Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского", — говорится в заявлении.

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Также глава ОП отметил, что российское воздушное пространство больше нельзя считать безопасным.

"Это новая реальность, о которой мы официально предупреждаем международные авиакомпании, страховщиков и партнеров", — добавил Буданов.

Украина планирует систематически применять дальнобойные средства против военных объектов на территории страны-агрессора.

Украина готова к перерывам при определенных условиях

В то же время Буданов подчеркнул готовность поддерживать дипломатические усилия международных партнеров.

Отмечается, что Украина готова соглашаться на точечные паузы, но только при условии реальных шагов, направленных на завершение войны.

"Но пока продолжается агрессия, украинские дроны и ракеты будут хозяйничать в российском небе", — подытожил Кирилл Буданов.

Новини.LIVE сообщали, что военный Кирилл Данильченко согласился с оценкой Кирилла Буданова относительно неспособности России победить Украину на поле боя. По его словам, темпы продвижения российских войск свидетельствуют об отсутствии у Москвы возможности быстро достичь решающего результата.

Новини.LIVE также сообщали, что Кирилл Буданов призвал Украину как можно скорее вернуться на мировые рынки вооружений и наращивать экспорт продукции оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что если Украина не воспользуется этой возможностью, её место могут занять другие страны, в частности Россия. Буданов: если Украина не займёт рынки вооружений, это сделает РФ