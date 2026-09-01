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Буданов: Україна готує жорстку відповідь Росії після тривалих атак

Ua ru
1 вересня 2026 22:10
Україна готує жорстку відповідь Росії після атаки 1 вересня
Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Україна готує жорстку та пропорційну відповідь на російські атаки, зокрема, 1 вересня. Далекобійні українські засоби ураження системно працюватимуть по військових цілях на території Росії, а міжнародних авіакомпаній, страховиків і партнерів попереджають про нову ситуацію з безпекою російського повітряного простору.

Про це повідомив Кирило Буданов, інформує Новини.LIVE.

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Україна відповість на російські атаки

Буданов наголосив, що Кремль свідомо обрав шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день атак проти українських дітей та цивільної інфраструктури.

Буданов: Україна готує жорстку відповідь Росії після тривалих атак - фото 1
Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

У відповідь Україна, посилаючись на право на самооборону, планує завдати жорстких ударів по військових цілях на території Росії.

"Керуючись правом на самооборону, Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь. Повністю підтримую рішення Президента та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського", — йдеться у заяві.

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Також керівник ОП зазначив, що російський повітряний простір більше не можна вважати безпечним.

"Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів", — додав Буданов.

Україна планує системно застосовувати далекобійні засоби по військових об'єктах на території країни-агресора.

Україна готова до пауз за певних умов

Водночас Буданов наголосив на готовності підтримувати дипломатичні зусилля міжнародних партнерів.

Зазначається, що Україна готова погоджуватися на точкові паузи, але лише за умови реальних кроків, спрямованих на завершення війни.

"Але доки триває агресія, українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі", — підсумував Кирило Буданов.

Новини.LIVE інформували, що військовий Кирило Данильченко погодився з оцінкою Кирила Буданова щодо нездатності Росії перемогти Україну на полі бою. За його словами, темпи просування російських військ свідчать про відсутність у Москви можливості швидко досягти вирішального результату.

Новини.LIVE також повідомляли, що Кирило Буданов закликав Україну якнайшвидше повертатися на світові ринки озброєнь і нарощувати експорт продукції оборонно-промислового комплексу. Він наголосив, що якщо Україна не скористається цією можливістю, її місце можуть зайняти інші країни, зокрема Росія. Буданов: якщо Україна не займе ринки озброєнь, це зробить РФ

обстріли Кирило Буданов війна в Україні руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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