Росія не може перемогти на полі бою: військовий про висновок з інтерв’ю Буданова

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Військовий Кирило Данильченко погодився з думкою керівника ОП Кирила Буданова, що Росія не зможе перемогти Україну на полі бою, а тому робить ставку на внутрішню дестабілізацію. За його словами, темпи просування російських військ та тривалість боїв за окремі населені пункти свідчать про те, що Москва не здатна швидко досягти вирішального результату на полі бою.

Про це Данильченко написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Данильченко погодився з Будановим щодо війни: Все вирішиться на землі

"Військовим шляхом Україну не перемогти: колишній глава ГУР упевнений, що на полі бою Росія не зможе завдати Україні остаточної поразки. У Москві це розуміють, тому роблять ставку на внутрішню дестабілізацію", — написав Данильченко.

Він пояснив такий висновок темпами просування російських військ на фронті та тривалістю боїв за окремі населені пункти.

"Це очевидно — просування за 12 років війни на корпусному полі бою на 30–40 км вглиб, бої за міста розміру Часового Яру півтора року, поки в РФ черги за бензином, вибили ЧФ другий флагман і доїли "Дикі ягоди", — зазначив військовий.

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Водночас Данильченко, коментуючи слова Буданова про те, що удари по території Росії самі по собі не здатні завершити війну, зазначив: "солідарний повністю, ніякими бомбардуваннями війну не закінчити". За словами військового, такі удари можуть впливати на логістику та економіку противника, але вирішальним залишається протистояння на землі.

"Удари вглиб РФ не виграють війну. Ракети і дипстрайки — це відмінно для таргетації логістики та економіки, відволікає гроші від війни, але все вирішиться у ЛБЗ на землі", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Дунайські порти мають залишатися стратегічним резервом України. Він наголосив на необхідності підтримувати їхню роботу та розвивати портову й під'їзну інфраструктуру, попри російські удари. За словами Буданова, навіть після відновлення нормальної роботи Чорноморських портів Дунайський напрямок має зберігати резервне значення для української економіки.

Також Буданов заявив, що Україна має якнайшвидше повертатися на світові ринки озброєнь та нарощувати експорт продукції оборонно-промислового комплексу. Він зазначив, що український досвід війни та власні розробки можуть дозволити державі закріпитися на міжнародному ринку як "експортер безпеки". Водночас Буданов попередив, що якщо Україна не скористається цією можливістю, її місце можуть зайняти інші країни, зокрема Росія.