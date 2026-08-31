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Главная Новости дня Россия не может победить на поле боя: военный о выводах из интервью Буданова

Россия не может победить на поле боя: военный о выводах из интервью Буданова

Ua ru
31 августа 2026 18:17
Россия не может победить на поле боя: военный о выводах из интервью Буданова
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Военный Кирилл Данильченко согласился с мнением главы ОП Кирилла Буданова о том, что Россия не сможет победить Украину на поле боя, а потому делает ставку на внутреннюю дестабилизацию. По его словам, темпы продвижения российских войск и продолжительность боев за отдельные населенные пункты свидетельствуют о том, что Москва не способна быстро достичь решающего результата на поле боя.

Об этом Данильченко написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Данильченко согласился с Будановым по поводу войны: все решится на земле

"Военным путем Украину не победить: бывший глава ГУР уверен, что на поле боя Россия не сможет нанести Украине окончательное поражение. В Москве это понимают, поэтому делают ставку на внутреннюю дестабилизацию" написал Данильченко.

Он объяснил такой вывод темпами продвижения российских войск на фронте и продолжительностью боев за отдельные населенные пункты.

"Это очевидно — продвижение за 12 лет войны на корпусном поле боя на 30–40 км вглубь, бои за города размером с Часовой Яр полтора года, пока в РФ очереди за бензином, выбили у ЧФ второй флагман и доили "Дикие ягоды", отметил военный.

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В то же время Данильченко, комментируя слова Буданова о том, что удары по территории России сами по себе не способны завершить войну, отметил: "Полностью солидарен, никакими бомбардировками войну не закончить". По словам военного, такие удары могут влиять на логистику и экономику противника, но решающим остается противостояние на земле.

"Удары вглубь РФ не выиграют войну. Ракеты и удары по объектам инфраструктуры — это отлично для нанесения ударов по логистике и экономике, отвлекает деньги от войны, но все решится в линии фронта на земле", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Дунайские порты должны оставаться стратегическим резервом Украины. Он подчеркнул необходимость поддерживать их работу и развивать портовую и подъездную инфраструктуру, несмотря на российские удары. По словам Буданова, даже после возобновления нормальной работы Черноморских портов Дунайское направление должно сохранять резервное значение для украинской экономики.

Также Буданов заявил, что Украина должна как можно скорее вернуться на мировые рынки вооружений и наращивать экспорт продукции оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что украинский опыт войны и собственные разработки могут позволить государству закрепиться на международном рынке в качестве "экспортера безопасности". В то же время Буданов предупредил, что если Украина не воспользуется этой возможностью, её место могут занять другие страны, в частности Россия.

Офис президента Кирилл Буданов война в Украине Россия Часов Яр
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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