Буданов заявил о необходимости развития Дунайских портов как резерва Украины

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Дунайские порты должны оставаться резервом для Украины. По его словам, в настоящее время это направление получает "второе дыхание". Он призвал развивать инфраструктуру портов.

Об этом Кирилл Буданов рассказал на международном форуме "Украина Завтра", передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Дунайские порты

Буданов подчеркнул, что Дунай в свое время сыграл важную роль в сохранении украинской экономики.

"Это произошло в 22-м году, потом снова наступил спад, и сейчас у нас, как говорится, открывается второе дыхание. Я думаю, что все это в совокупности, эта системность, поможет понять, что нам нужно немного изменить подходы, развивать припортовую инфраструктуру и подъездные пути ко всем этим портам", — говорит он.

В то же время сейчас эти порты подвергаются массированным ударам. Построить что-то сейчас Буданов назвал малореалистичным.

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"Дело в том, что мы можем попытаться поддерживать то, что есть сейчас, и на будущее создавать, как говорится, резерв. Разумеется, когда черноморские порты работают нормально, дунайские порты становятся даже не второстепенными, а чем-то чуть ниже. Но в качестве резерва они должны существовать", — добавил Буданов.

Как писали Новини.LIVE, Буданов заявил, что чрезмерная ориентация украинской экономики на экспорт продукции с низким уровнем внутренней переработки создает серьезные проблемы.

А экономист Александр Савченко рассказал, что блокировка портов Одесской области уже создает проблемы для украинского экспорта и логистики. Из-за задержек с морскими перевозками Украина может временно недополучать около миллиарда долларов валютной выручки ежемесячно.