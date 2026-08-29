Буданов назвал 1 октября точкой невозврата для экспорта Украины

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что ситуация, при которой экономика в значительной степени зависит от экспорта без достаточной переработки внутри страны, является проблемной. Он назвал первое октября условной "точкой невозврата" в отношении этой проблемы.

Об этом Кирилл Буданов заявил на Международном форуме "Украина завтра", передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Проблемы с экспортом

Буданов отметил, что Украина уже ищет выход из ситуации и обсуждает с несколькими странами возможности для дальнейшего вывоза украинской продукции.

"Вместе с тем, насколько я помню все эти данные, время у нас есть, в принципе, до 1 октября. Это у нас такая точка невозврата, условно, довольно-таки условно.

Я уверен, что к тому времени мы решим этот вопрос. Над ним работают, это тоже то, о чем я хочу вам сказать", — пояснил глава ОП.

Как писали Новини.LIVE, Буданов подчеркнул необходимость как можно скорее изменить экономическую модель Украины, сделав ставку на масштабное восстановление промышленности. По его словам, государство должно постепенно отказаться от зависимости от экспорта сырья и развивать собственные мощности по его переработке.

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Кроме того, Буданов заявил, что Украина имеет все возможности пережить следующий отопительный сезон, хотя он, по его оценке, будет сложным. Он напомнил, что прошлой зимой энергетическая система страны также работала под значительной нагрузкой.