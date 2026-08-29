Буданов назвав 1 жовтня точкою неповернення для експорту України

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов наголосив, що ситуація, коли економіка значною мірою залежить від експорту без достатньої переробки всередині країни, є проблемною. Він назвав перше жовтня умовною "точкою неповернення" стосовно цієї проблеми.

Про це Кирило Буданов сказав на Міжнародному форумі "Україна завтра", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Проблеми з експортом

Буданов зазначив, що Україна вже шукає вихід із ситуації та обговорює з кількома країнами можливості для подальшого вивезення української продукції.

"Разом з тим, наскільки я пам'ятаю всі ці дані, час у нас є, в принципі, до 1 жовтня. Це у нас така точка неповернення, умовно, досить таки умовно.

Я певен, що до того часу ми вирішимо це питання. Над ним працюють, це теж, про що я вам хочу сказати", — пояснив керівник ОП.

Як писали Новини.LIVE, Буданов наголосив на потребі якнайшвидше змінити економічну модель України, зробивши ставку на масштабне відновлення промисловості. За його словами, держава має поступово відійти від залежності від експорту сировини та розвивати власні потужності з її переробки.

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Крім того, Буданов заявив, що Україна має всі можливості пройти наступний опалювальний сезон, хоча він, за його оцінкою, буде складним. Він нагадав, що минулої зими енергетична система країни також працювала під значним навантаженням.