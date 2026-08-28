Буданов закликав відмовитися від сировинної економіки

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/Кирило Буданов

Керівник ОП Кирило Буданов вважає, що Україні необхідно терміново провести масштабну реіндустріалізацію та повністю відмовитися від застарілої сировинної моделі розвитку держави. За його думкою, розвиток власного переробного виробництва та створення захищеної інфраструктури є єдиним шляхом до фінансової незалежності. Також він закликав бізнес відмовитися від великих складських комплексів, які стають цілями для атак РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу Президента України Кирила Буданова на міжнародному форумі "Україна Завтра".

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Відмова від експорту сировини

За словами очільника ОП, стратегічним завданням для України є припинення практики продажу необробленої продукції за кордон, що позбавляє державу колосальних прибутків.

"Ми ж просто вирощуємо все і віддаємо в інші країни, там це переробляють, виробляють по суті ВВП і ми це закуповуємо назад. Так не може бути", — зазначив Кирило Буданов.

Він підкреслив, що Україні необхідно швидко перебудувати економіку та інфраструктуру під нові реалії.

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"Ми вже навчилися адаптуватись, але тепер час вчитися змінюватись", — наголосив Буданов.

Нові підходи для бізнесу

Також він запропонував бізнесу кардинально змінити підходи до зберігання промислових та продовольчих товарів через постійні повітряні удари по логістиці та складам.

Замість будівництва великих централізованих складських комплексів, які стають легкою мішенню для ворога, Буданов пропонує розвивати мережі малих, маневрових і, там де це можливо, підземних захищених складів. Це дозволить убезпечити продукцію та зберегти стабільність постачання в нинішніх складних умовах.

Як писали Новини.LIVE раніше, керівник Офісу Президента Кирило Буданов на форумі "Україна Завтра" заявив, що міжнародні санкції та українські удари вже мають серйозний накопичувальний ефект для РФ. Проте поки що Росія досі зберігає значні ресурси для ведення війни та обходу обмежень завдяки фінансовим зв'язкам із Китаєм.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Буданов розкрив головну причини масованих запусків російських дронів по Україні останнім часом. Він підкреслив, що Кремль вдається до щоденного безпілотного терору "шахедами" виключно для створення уявного переможного фону перед виборами, оскільки окупанти не мають жодних успіхів на полі бою.