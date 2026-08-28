Буданов призвал отказаться от сырьевой экономики

Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

Глава ОП Кирилл Буданов считает, что Украине необходимо срочно провести масштабную реиндустриализацию и полностью отказаться от устаревшей сырьевой модели развития государства. По его мнению, развитие собственного перерабатывающего производства и создание защищенной инфраструктуры — единственный путь к финансовой независимости. Также он призвал бизнес отказаться от крупных складских комплексов, которые становятся целями для атак РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова на международном форуме "Украина завтра".

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Отказ от экспорта сырья

По словам главы ОП, стратегической задачей для Украины является прекращение практики продажи необработанной продукции за границу, что лишает государство колоссальных доходов.

"Мы же просто выращиваем всё и отдаем в другие страны, там это перерабатывают, производят, по сути, ВВП, а мы это закупаем обратно. Так быть не может", — отметил Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что Украине необходимо быстро перестроить экономику и инфраструктуру с учетом новых реалий.

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"Мы уже научились адаптироваться, но теперь пора учиться меняться", — подчеркнул Буданов.

Новые подходы для бизнеса

Также он предложил бизнесу кардинально изменить подходы к хранению промышленных и продовольственных товаров из-за постоянных авиаударов по логистике и складам.

Вместо строительства крупных централизованных складских комплексов, которые становятся легкой мишенью для врага, Буданов предлагает развивать сети небольших, маневренных и, там где это возможно, подземных защищенных складов. Это позволит обезопасить продукцию и сохранить стабильность поставок в нынешних сложных условиях.

Как ранее писали Новини.LIVE, глава Офиса Президента Кирилл Буданов на форуме "Украина завтра" заявил, что международные санкции и украинские удары уже оказывают серьезное накопительное воздействие на РФ. Однако пока Россия по-прежнему располагает значительными ресурсами для ведения войны и обхода ограничений благодаря финансовым связям с Китаем.

Также Новини.LIVE сообщали, что Буданов раскрыл главную причину массированных запусков российских дронов по Украине в последнее время. Он подчеркнул, что Кремль прибегает к ежедневному беспилотному террору с использованием шахедов исключительно для создания мнимого фона победы перед выборами, поскольку оккупанты не добиваются никаких успехов на поле боя.