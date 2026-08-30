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Головна Новини дня Буданов закликав підтримувати інфраструктуру Дунайських портів

Буданов закликав підтримувати інфраструктуру Дунайських портів

Ua ru
30 серпня 2026 11:03
Ексклюзив
Буданов заявив про необхідність розвивати Дунайські порти як резерв України
Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Дунайські порти повинні залишатися резервом для України. За його словами, наразі цей напрямок отримує "друге дихання". Він закликав розвивати інфраструктуру портів.

Про це Кирило Буданов розповів на міжнародному форумі "Україна Завтра", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Дунайські порти

Буданов наголосив, що Дунай свого часу відіграв важливу роль для збереження української економіки

"Це відбулось в 22-му році, потім знову пішло все на спад, і зараз у нас, як то кажуть, друге дихання відкривається. Я думаю, що все це в сукупності, це системність, вона допоможе зрозуміти, що потрібно нам змінювати трошки підходи, розвивати інфраструктуру припортову і інфраструктуру під'їзну до всіх цих портів", — каже він.

Водночас наразі ці порти піддаються масованим ударам. Побудувати щось зараз Буданов назвав малореалістичним

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"Питання в тому, що ми можемо спробувати підтримувати те, що є зараз, і на майбутнє робити, як то кажуть, резерв. Зрозуміло, коли працюють нормально Чорноморські порти, Дунайські порти стають навіть не другорядною, щось трошки там нижче. Але як резерв вони мають існувати", — додав Буданов.

Як писали Новини.LIVE, Буданов заявив, що надмірна орієнтація української економіки на експорт продукції з низьким рівнем внутрішньої переробки створює серйозні проблеми

А економіст Олександр Савченко розповів, що блокування портів Одещини вже створює проблеми для українського експорту та логістики. Через затримки з морськими перевезеннями Україна може тимчасово недоотримувати близько мільярда доларів валютної виручки щомісяця. 

Україна порт Дунай економіка Кирило Буданов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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