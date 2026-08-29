Если Украина не займет рынки вооружений, это сделает РФ — Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил в ходе международного форума, что Украине необходимо как можно скорее вернуться на мировые рынки вооружений и расширять экспорт продукции оборонно-промышленного комплекса. Речь идет прежде всего о тех видах вооружения, производство которых уже превышает внутренние потребности страны.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Украина может стать "экспортером безопасности"

Глава ОП во время форума "Украина завтра" заявил, что за годы полномасштабной войны Украина и Россия частично утратили свои позиции на международных рынках вооружений. В то же время этими возможностями воспользовались другие государства, в частности Китай.

Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина имеет потенциал надолго закрепиться на мировом рынке в качестве "экспортера безопасности". В то же время за эти рынки Киеву придется конкурировать с Россией.

"Мы не единственные в этом мире, кто может это предложить. Если не предложим мы, предложит наш враг", — отметил глава Офиса Президента.

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Он подчеркнул, что Украина должна использовать собственный опыт войны и наработки оборонной промышленности, чтобы укреплять свои позиции на международном рынке.

Кирилл Буданов подчеркнул, что возвращение на мировые рынки вооружений важно не только с экономической точки зрения. Оно также позволит Украине укреплять международные связи и закреплять за собой роль государства, способного предлагать современные решения в сфере безопасности.

Также мы писали, что на этом же мероприятии Кирилл Буданов отметил, что из-за значительного числа украинцев с боевым опытом бизнесу не удастся остаться в стороне от вопроса трудоустройства и адаптации ветеранов. После завершения войны их интеграция в гражданскую жизнь станет одной из ключевых задач как для государства, так и для украинских компаний.

Новини.LIVE отмечали, что глава Офиса президента Украины заявил, что чрезмерная зависимость экономики от экспорта сырья без достаточной внутренней переработки является проблематичной. Он назвал 1 октября условной "точкой невозврата" в решении этого вопроса.