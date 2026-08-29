Буданов подчеркнул, что в каждой компании будут работать ветераны

Кирилл Буданов и Андрей Длигач. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что из-за масштабного участия украинцев в войне бизнесу не удастся обойти стороной вопросы трудоустройства и интеграции ветеранов. После завершения войны вопрос адаптации ветеранов станет одним из ключевых вызовов для государства и украинского бизнеса.

Об этом Буданов заявил 28 августа во время международного форума "Україна Завтра", передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Буданов заявил о масштабах будущей интеграции ветеранов

В ходе форума "Україна Завтра" Кирилл Буданов заявил, что количество украинцев, прошедших через войну с 2014 года, чрезвычайно велико. Поэтому после завершения боевых действий вопрос возвращения ветеранов к гражданской жизни будет непосредственно касаться не только государства, но и частного сектора.

Глава ОП отметил, что украинскому бизнесу не удастся остаться в стороне от процесса адаптации ветеранов.

"Игнорировать вопрос ветеранов бизнесу не удастся, даже если они этого захотят. Это слишком большой процент от населения Украины. В каждой компании будут работать ветераны. Другого варианта нет", — сказал руководитель Офиса президента.

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Кирилл Буданов подчеркнул, что работодателям необходимо заранее готовиться к возвращению ветеранов на рынок труда. В частности, компаниям придется учитывать как профессиональные и личные сильные стороны людей с боевым опытом, так и возможные трудности после возвращения с войны.

Во время выступления он отметил, что бизнес должен научиться правильно взаимодействовать с ветеранами и создавать условия, которые будут способствовать их полноценной адаптации к гражданской жизни.

Новини.LIVE писали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил — его поразили приведенные во время презентации специального доклада омбудсмена статистические данные о проблемах, с которыми сталкиваются ветераны. Он сообщил, что уже на следующей неделе планирует провести заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов, на котором должны быть определены дальнейшие действия.

Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец отметил, что проблемы ветеранов требуют не только обсуждений, но и конкретных государственных решений. По его словам, Кирилл Буданов поднимает эти вопросы на самом высоком уровне, в то же время работа профильных парламентских комитетов и правительства вызывает у омбудсмена ряд замечаний.