Буданов наголосив, що в кожній компанії працюватимуть ветерани

Кирило Буданов та Андрій Длігач. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що через масштаб участі українців у війні бізнесу не вдасться оминути питання працевлаштування та інтеграції ветеранів. Після завершення війни питання адаптації ветеранів стане одним із ключових викликів для держави та українського бізнесу.

Про це Буданов заявив 28 серпня, під час міжнародного форуму "Україна Завтра", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Буданов заявив про масштаб майбутньої інтеграції ветеранів

Під час форуму "Україна Завтра" Кирило Буданов заявив, що кількість українців, які пройшли через війну від 2014 року, є надзвичайно великою. Тому після завершення бойових дій питання повернення ветеранів до цивільного життя безпосередньо стосуватиметься не лише держави, а й приватного сектору.

Очільник ОП зазначив, що українському бізнесу не вдасться залишитися осторонь від процесу адаптації ветеранів.

"Оминути питання ветеранів бізнесу не вдасться, навіть якщо вони цього захочуть. Це надто великий відсоток від населення України. В кожній компанії будуть працювати ветерани. Іншого варіанту немає", — сказав керівник Офісу президента.

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Кирило Буданов наголосив, що роботодавцям необхідно заздалегідь готуватися до повернення ветеранів на ринок праці. Зокрема, компаніям доведеться враховувати як професійні та особисті сильні сторони людей із бойовим досвідом, так і можливі труднощі після повернення з війни.

Під час виступу він зазначив, що бізнес має навчитися правильно взаємодіяти з ветеранами та створювати умови, які сприятимуть їхній повноцінній адаптації до цивільного життя.

Новини.LIVE писали, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив — його вразили наведені під час презентації спеціальної доповіді омбудсмена статистичні дані щодо проблем, з якими стикаються ветерани. Він повідомив, що вже наступного тижня планує провести засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів, де мають визначити подальші дії.

Новини.LIVE інформували, що Дмитро Лубінець зазначив, що проблеми ветеранів потребують не лише обговорень, а й конкретних державних рішень. За його словами, Кирило Буданов порушує ці питання на найвищому рівні, водночас робота профільних парламентських комітетів та уряду викликає у омбудсмана низку зауважень.