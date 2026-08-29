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Головна Новини дня Буданов: якщо Україна не займе ринки озброєнь, це зробить РФ

Буданов: якщо Україна не займе ринки озброєнь, це зробить РФ

Ua ru
29 серпня 2026 22:22
Якщо Україна не займе ринки озброєнь, це зробить РФ - Буданов
Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час міжнародного форуму, що Україні необхідно якнайшвидше повертатися на світові ринки озброєнь і розширювати експорт продукції оборонно-промислового комплексу. Йдеться передусім про ті види озброєння, виробництво яких уже перевищує внутрішні потреби країни.

Передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Україна може стати "експортером безпеки"

Очільник ОП під час форуму "Україна Завтра" заявив, що за роки повномасштабної війни Україна та Росія частково втратили свої позиції на міжнародних ринках озброєнь. Водночас цими можливостями скористалися інші держави, зокрема Китай.

Кирило Буданов наголосив, що Україна має потенціал надовго закріпитися на світовому ринку як "експортер безпеки". Водночас за ці ринки Києву доведеться конкурувати з Росією.

"Ми не єдині у цьому світі, хто може це запропонувати. Якщо не запропонуємо ми, запропонує наш ворог", — зазначив керівник Офісу Президента.

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Він підкреслив, що Україна має використовувати власний досвід війни та напрацювання оборонної промисловості, щоб посилювати свої позиції на міжнародному ринку.

Кирило Буданов наголосив — повернення на світові ринки озброєнь важливе не лише з економічної точки зору. Воно також дозволить Україні зміцнювати міжнародні зв’язки та закріплювати за собою роль держави, яка може пропонувати сучасні рішення у сфері безпеки.

Також ми писали, що на цьому ж заході Кирило Буданов зазначив, що через значну кількість українців із бойовим досвідом бізнесу не вдасться залишитися осторонь питання працевлаштування та адаптації ветеранів. Після завершення війни їхня інтеграція у цивільне життя стане одним із ключових завдань як для держави, так і для українських компаній.

Новини.LIVE зазначали, що керівник Офісу президента України заявив, що надмірна залежність економіки від експорту сировини без достатньої внутрішньої переробки є проблемною. Він назвав 1 жовтня умовною "точкою неповернення" у вирішенні цього питання.

зброя торгівля оборонна сфера Кирило Буданов війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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