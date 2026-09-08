Буданов доніс до американців реальну ситуацію на фронті - ЗМІ

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник ОП Кирило Буданов продемонстрував спецпредставникам президента США Стівену Віткоффу та Джареду Кушнеру, що українські позиції на фронті залишаються міцними.

Про це розповіла політична оглядачка Radio NV Юлія Забєліна, передає Новини.LIVE.

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Буданов провів для американців мілітарі-брифінг щодо фронту

За її інформацією, Кирило Буданов підготував мілітарі-брифінг для американської делегації за участі українських військових, що відбувся перед окремою зустріччю Віткоффа та Кушнера з Президентом Володимиром Зеленським.

"Зокрема, його готував Кирило Буданов, очільник Офісу Президента. Власне, для того, щоб вкотре продемонструвати, що українські позиції на фронті є достатньо міцними", — зазначила Забеліна.

На її думку, важливим зрушенням у відносинах з американською стороною стало розуміння того, що Україна не програє на полі бою.

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"Мені здається, що той рубіж, який нам вдалося подолати з американцями, — вони дійсно бачать, що українці на фронті не програють", — наголосила оглядачка.

Раніше Кирило Буданов повідомляв, що окрім представників Трампа, у Києві перебували також європейські партнери – з Франції, Великої Британії та Німеччини.

Новини.LIVE писали, що нещодавно очільник Офіс Президента Кирило Буданов дав інтерв'ю The New York Times, де пояснив — мирні переговори за участю США можуть поновитися наприкінці вересня. Водночас досягнення необхідних умов для припинення вогню, ймовірно, затягнеться щонайменше до весни.

Новини.LIVE інформували, що Росія системно завдає ударів по українських містах. Керівник ОП Кирило Буданов відреагував на ескалацію російських атак. Він заявив, що Україна готує рішучу відповідь, яка буде співмірною з російською збройною агресією.