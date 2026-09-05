Буданов заявив, що мирні переговори з Росією відновляться

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що мирні переговори за посередництва США відновляться наприкінці вересня. При цьому умови для припинення вогню навряд чи будуть створені до весни. За словами Буданова, він також розглядав варіант поїздки до Москви для розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю для The New York Times.

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Що сказав Буданов про переговори з Росією за посередництва США

За словами глави ОП, вікно для активної дипломатії з’явиться саме наприкінці вересня — після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США. Буданов очікує, що процес активізується з приїздом до Києва спеціальних представників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Водночас він зазначив, що умови для припинення вогню навряд чи будуть досягнуті до весни. Очікується, що Росія спробує підкорити Україну ще однією зимовою кампанією бомбардувань, вже четвертою з початку повномасштабної війни.

"Рано чи пізно переговори до чогось приведуть... Обидві сторони розуміють, що їм необхідно шукати рішення. Війна не може бути вічною. Не можна боротися все життя", — сказав Буданов.

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Рішення щодо Донбасу

В аналітичному огляді Центру Карнегі з питань Росії та Євразії йдеться про те, що Буданов очолює ту частину Офісу президента, яка виступає за укладення угоди, щоб не ризикувати більшими втратами. Водночас інші лідери, за даними центру, виступають проти будь-яких значних поступок Росії, заявляючи, що це деморалізує армію та суспільство.

Буданов розповів, що під час переговорів в Абу-Дабі намагався "задати новий тон". Зокрема, він порадив російській делегації поставити собі за мету, наприклад, розробити компромісні рішення щодо післявоєнного управління на Донбасі, і працювати над досягненням цієї мети.

За його словами, до лютого серед можливих варіантів розглядалися:

передача території під управління приватним військовим підрядникам;

створеній президентом США Дональдом Трампом "Раді миру";

або створення на цій території спільних українсько-російських цивільних адміністрацій.

Також Буданов заявив, що порадив президенту України Володимиру Зеленському не йти на жодні компроміси щодо Донбасу, які дозволили б Росії заявити про контроль над територією, піднявши над регіоном свій прапор. Причина — поступка території дала б Москві приз, який російські війська виявилися нездатними захопити.

Поїздка до Москви та контакти з представниками РФ

У цьому інтерв’ю Буданов також розповів, що після мирних переговорів в Абу-Дабі на початку року українські переговірники отримали несподівану пропозицію від росіян — прилетіти до Москви й продовжити переговори там.

NYT пише, що для керівника ОП та лідера української делегації ця пропозиція становила непростий вибір. У пропозиції була як позитивна сторона — потенційна зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним, так і небезпечна — можливість арешту, оскільки колишній голова ГУР Буданов перебуває в розшуку в Росії за «тероризм». При цьому він каже, що був готовий до будь-якого кроку, який би поклав край війні.

У підсумку, запропонована поїздка до Москви так і не відбулася, і переговори незабаром зупинилися.

Водночас за ці роки повномасштабної війни тривали закулісні переговори на нижчому рівні. За словами Буданова, під час його керівництва ГУР він часто спілкувався зі своїм російським візаві — адміралом Костюковим, головою ГРУ, а також з Євгеном Пригожиним, власником ПВК "Вагнер", причому незадовго до його заколоту проти Кремля.

Відновлення переговорів

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви та Києва, щоб представити пропозицію щодо припинення війни. При цьому точні деталі пропозиції поки що невідомі.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, спочатку Віткофф і Кушнер відвідають Москву, а вже в неділю, 6 вересня, будуть у Києві. За словами Зеленського, Україна на цей період не завдаватиме повітряних ударів, щоб представники США змогли безпечно прибути до столиці РФ.