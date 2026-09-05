Буданов заявил, что мирные переговоры с Россией возобновятся

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры при посредничестве США возобновятся в конце сентября. При этом условия для прекращения огня вряд ли будут созданы к весне. По словам Буданова, он также рассматривал вариант поездки в Москву для разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для The New York Times.

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Что сказал Буданов о переговорах с Россией при посредничестве США

По словам главы ОП, окно для активной дипломатии появится именно в конце сентября — после парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США. Буданов ожидает, что процесс активизируется с приездом в Киев спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В то же время он сказал, что условия для прекращения огня вряд ли будут достигнуты до весны. Ожидается, что Россия попытается сдавать Украину еще одной зимней компанией бомбардировок, уже четвертой с начала полномасштабной войны.

"Рано или поздно переговоры к чему-то приведут... Обе стороны понимаю, что им необходимо искать решение. Война не может быть вечной. Нельзя бороться всю жизнь", — сказал Буданов.

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Решения по Донбассу

В аналитическом обзоре Центре Карнеги по России и Евразии говорится, что Буданов возглавляет ту часть Офиса президента, которая выступает за заключение сделки, чтобы не рисковать более высокими потерями. В то же время другие лидеры, по данным центра, выступают против любых значительных уступок России, заявляя, что это деморализует армию и общество.

Буданов рассказал, что во время переговоров в Абу-Даби пытался "задать новый тон". В частности, он посоветовал российский делегации поставить себе цель, например, разработать компромиссные решения по поводу послевоенного управления на Донбассе, и работать над достижением этой цели.

По его словам, к февралю среди возможных вариантов рассматривались:

передача территории под управление частным военным подрядчикам;

созданному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира";

либо создание на этой территории совместных украинско-российских гражданских администраций.

Также Буданов заявил, что посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не принимать никаких компромиссов по Донбассу, которые позволили бы России заявить о контроле над территорией, подняв над регионом свой флаг. Причина - уступка территории дала бы Москве призв, который российские войска оказались неспособны захватить.

Поездка в Москву и контакты с представителями РФ

В этом интервью Буданов также рассказал, что после мирных переговоров в Абу-Даби в начале года украинские переговорщики получили неожиданное от россиян предложение — прилететь в Москву и продолжить переговоры там.

NYT пишет, что для руководителя ОП и лидера украинской делегации это предложение представляло собой непростой выбор. В предложении была как позитивная сторона - потенциальная встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, так и опасная - возможность ареста, так как бывший глава ГУР Буданов находится в розыске в России за "терроризм". При этом он говорит, что был готов к любому шагу, который бы положил конец войне.

По итогу, предложенная поездка в Москву так и не была реализована, и переговоры вскоре остановились.

В то же время, за эти годы полномасштабной войны продолжались закулисные переговоры на более низком уровне. По словам Буданова, во время его руководства ГУР он часто общался со своим российским визави — адмиралом Костюковым, главой ГРУ, а также с Евгением Пригожиным, владельцем ЧВК "Вагнер", причем незадолго до его мятежа против Кремля.

Возобновление переговоров

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп подтвердил, что его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву и Киев, чтобы представить предложение по прекращению войны. При этом точные детали предложения пока неизвестны.

Также мы писали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, изначально Уиткофф и Кушнер посетят Москву, а уже в воскресенье 6 сентября будут в Киеве. По словам Зеленского, Украина на этот период не будет наносить воздушных ударов, чтобы представители США смогли безопасно прибыть в столицу РФ.