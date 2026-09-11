Буданов заявил, что Украина усилит удары по РФ, если война будет продолжаться

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official/

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что официальный Киев готов прекратить огонь в любой момент, но только на справедливых условиях. При этом он предупредил, что если Россия не согласится завершить войну, украинские удары по ее территории будут только усиливаться.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Буданова латвийскому телеканалу LTV.

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Буданов и Зеленский на переговорах с представителями США. Фото: Офис Президента Украины

Буданов назвал условие прекращения ударов

По словам Буданова, Украина стремится как можно скорее завершить войну, но не согласится на навязанные Россией условия.

"Мы готовы и хотим завершения войны, конечно, на нормальных, приемлемых условиях, а не в формате ультиматума — отдайте все, да еще и будете нам должны", — сказал Буданов.

В то же время руководитель Офиса Президента подчеркнул, что в случае продолжения российской агрессии украинские удары по территории РФ будут становиться все более глубокими и мощными.

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По мнению Буданова, наиболее реалистичным сценарием является прекращение боевых действий по линии фронта с предоставлением Украине надежных международных гарантий безопасности.

По словам руководителя Офиса Президента, такой формат не должен предусматривать никакого юридического отказа Украины от временно оккупированных Россией территорий.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о мнении Президента Украины Владимира Зеленского относительно переговоров США и России. Украина настаивает на том, чтобы Москва не получила дополнительных ресурсов для финансирования войны.

Также Новини.LIVE писал о планах Зеленского встретиться с Дональдом Трампом в конце сентября. Президент Украины рассчитывает на переговоры с американским лидером в 20-х числах месяца, чтобы обсудить войну.