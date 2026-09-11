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Головна Новини дня Буданов: якщо РФ не припинить війну, то Україна посилить удари

Буданов: якщо РФ не припинить війну, то Україна посилить удари

Ua ru
11 вересня 2026 16:55
Буданов заявив, що Україна посилить удари по РФ, якщо війна триватиме
Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official/

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що офіційний Київ готовий припинити вогонь у будь-який момент, але лише на справедливих умовах. При цьому він попередив, що якщо Росія не погодиться завершити війну, українські удари по її території лише посилюватимуться.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на інтерв'ю Буданова латвійському телеканалу LTV.

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Кирилл Буданов и Владимир Зеленский
Буданов та Зеленський на перемовинах з представниками США. Фото: Офіс Президента України

Буданов назвав умову припинення ударів

За словами Буданова, Україна прагне якнайшвидшого завершення війни, але не погодиться на нав'язані Росією умови.

"Ми готові й хочемо завершення війни, звісно, на нормальних, прийнятних умовах, а не у форматі ультиматуму — віддайте все, та ще й будете нам винні", — сказав Буданов.

Водночас керівник Офісу Президента наголосив, що у разі продовження російської агресії українські удари по території РФ ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими.

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На думку Буданова, найбільш реалістичним сценарієм є припинення бойових дій по лінії фронту з наданням Україні надійних міжнародних гарантій безпеки.

За словами керівника Офісу Президента, такий формат не повинен передбачати жодної юридичної відмови України від тимчасово окупованих Росією територій.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про думку Президента України Володимира Зеленського щодо переговорів США та Росії. Україна наполягає, щоб Москва не отримала додаткових ресурсів для фінансування війни.

Також Новини.LIVE писав про плани Зеленського зустрітися з Дональдом Трампом наприкінці вересня. Президент України розраховує на переговори з американським лідером у 20-х числах місяця, щоб обговорити війну.

переговори Кремль Кирило Буданов війна в Україні Росія
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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