Пєсков заявив про нові переговори РФ, України та США

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Росія заявила про готовність продовжувати переговори з Україною та США. У Кремлі розраховують у найближчій перспективі провести нову тристоронню зустріч. Водночас там не беруться прогнозувати її можливі результати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю речника Кремля Дмитра Пєскова.

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У Кремлі очікують нової зустрічі з Україною та США

За словами Дмитра Пєскова, Москва зберігає відкритість до переговорів та сподівається на продовження діалогу за участю Росії, України та США. Він зазначив, що можливість проведення такої зустрічі вже обговорювалася з американськими переговорниками.

Говорячи про можливі результати нового раунду переговорів, речник Кремля заявив, що прогнозувати їх буде складно. При цьому він стверджує, що ситуація на полі бою для України нібито погіршується.

"Ми зберігаємо свою відкритість до переговорів. Ми сподіваємось, що, як і говорилось з американськими переговорниками, вже в осяжній перспективі нам вдасться зібратися знову втрьох і продовжити діалог", — сказав Пєсков.

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Речник Кремля також заявив, що позиція Росії та її умови добре відомі. За його словами, російська сторона також озвучила "першопричини конфлікту", які, як він стверджує, необхідно усунути.

Що Пєсков сказав про зустріч Путіна і Трампа

Окремо Пєсков прокоментував можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з Президентом США Дональдом Трампом у Китаї. Він повідомив, що остаточних домовленостей щодо цього наразі немає.

Також речник Кремля відповів на запитання про можливі спроби Президента України Володимира Зеленського вплинути на позицію Трампа перед потенційною зустріччю з Путіним.

За словами Пєскова, американський лідер має власне бачення відносин із російським президентом. Речник Кремля вважає, що навряд чи хтось зможе скоригувати цю позицію.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що переговори з Росією за участі США будуть продовжені. За його словами, сторонам необхідно знайти компроміс для завершення війни. Також він повідомив про гібридні дії РФ у країнах Балтії та обмін розвідувальною інформацією між Україною і Латвією.

Новини.LIVE також писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші результати переговорного процесу щодо завершення війни можуть з’явитися до кінця вересня. Україна та США до цього часу продовжать підготовку до двосторонньої зустрічі в Нью-Йорку. Серед ключових тем майбутніх переговорів будуть енергетична та продовольча безпека.