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Песков: РФ рассчитывает на новую встречу с Украиной и США

Ua ru
12 сентября 2026 07:48
Песков заявил о новых переговорах между РФ, Украиной и США
Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Россия заявила о готовности продолжить переговоры с Украиной и США. В Кремле рассчитывают в ближайшей перспективе провести новую трехстороннюю встречу. В то же время там не берутся прогнозировать ее возможные результаты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

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В Кремле ожидают новой встречи с Украиной и США

По словам Дмитрия Пескова, Москва сохраняет открытость к переговорам и надеется на продолжение диалога с участием России, Украины и США. Он отметил, что возможность проведения такой встречи уже обсуждалась с американскими переговорщиками.

Говоря о возможных результатах нового раунда переговоров, пресс-секретарь Кремля заявил, что прогнозировать их будет сложно. При этом он утверждает, что ситуация на поле боя для Украины якобы ухудшается.

"Мы сохраняем свою открытость к переговорам. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться снова втроем и продолжить диалог",— сказал Песков.

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Пресс-секретарь Кремля также заявил, что позиция России и ее условия хорошо известны. По его словам, российская сторона также озвучила "первопричины конфликта", которые, как он утверждает, необходимо устранить.

Что Песков сказал о встрече Путина и Трампа

Отдельно Песков прокомментировал возможность встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Китае. Он сообщил, что окончательных договоренностей по этому поводу пока нет.

Также пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос о возможных попытках президента Украины Владимира Зеленского повлиять на позицию Трампа перед потенциальной встречей с Путиным.

По словам Пескова, у американского лидера есть собственное видение отношений с российским президентом. Пресс-секретарь Кремля считает, что вряд ли кто-то сможет изменить эту позицию.

Новини.LIVE сообщали, что недавно глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры с Россией при участии США будут продолжены. По его словам, сторонам необходимо найти компромисс для завершения войны. Также он сообщил о гибридных действиях РФ в странах Балтии и обмене разведывательной информацией между Украиной и Латвией.

Новини.LIVE также писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые результаты переговорного процесса по завершению войны могут появиться до конца сентября. Украина и США до этого времени продолжат подготовку к двусторонней встрече в Нью-Йорке. Среди ключевых тем предстоящих переговоров будут энергетическая и продовольственная безопасность.

США переговоры Украина Дмитрий Песков война в Украине Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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