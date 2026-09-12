Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в ходе саммита "Группы двадцати" в Майами. По его словам, он приедет на саммит, если Путин также примет в нем участие. Зеленский подчеркнул, что главным результатом возможной встречи должны стать конкретные решения.

Об этом президент Украины сказал в интервью Deutsche Welle, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский готов встретиться с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть представлена на саммите G20 в Майами. В то же время он готов лично приехать на встречу лидеров "Группы двадцати", если там будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года. Президент Украины отметил, что потенциальная встреча с российским лидером должна быть направлена на переговоры и принятие решений.

"Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения", — заявил Зеленский.

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Лидер также пояснил, что для него не имеют решающего значения слова, которые прозвучат во время возможного разговора с Путиным. Он отметил, что оценивать такую встречу нужно прежде всего по ее результатам.

"Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне — это не имеет значения. Значение имеют результаты. Вот и все", — пояснил глава государства.

Зеленский также заявил, что Украина сейчас находится в сильной позиции для переговоров.

Приедет ли Путин на саммит G20

Пока Кремль не сообщает, планирует ли Путин посетить саммит G20 в Майами. Последний раз российский лидер лично присутствовал на встрече "Группы двадцати" в 2019 году.

В то же время в августе министр финансов России Антон Силуанов получил приглашение от США принять участие во встрече стран G20 в Северной Каролине. Это вызвало критику со стороны европейских политиков.

Отметим, что Зеленский и Путин не встречались лично после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Новини.LIVE сообщали, что Россия заявила о готовности продолжить переговоры с Украиной и США. В Кремле надеются провести новую трехстороннюю встречу в ближайшее время, однако не прогнозируют ее возможных результатов. В то же время окончательных договоренностей о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае пока нет.

Новини.LIVE также писали, что глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что переговоры Украины и России с участием США продолжатся. По его словам, для завершения войны сторонам необходимо найти компромисс между собственными целями и требованиями. В то же время Буданов сообщил о гибридных действиях России в странах Балтии.