Корецкий объяснил, почему Украина должна быть готова к длительной войне

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Reuters

Украина должна быть готова к тому, что война может затянуться, а риск повторного нападения со стороны России сохранится даже после возможного прекращения боевых действий. Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул необходимость перестройки экономики, инфраструктуры и энергетики с учетом самых сложных сценариев.

Об этом Корецкий заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Даже после прекращения боевых действий сохраняется риск повторной атаки

"Мы все хотим мира, все стремимся к достижению мира, но как долго продлится война, никто не знает", — сказал он.

По словам Корецкого, ментальная готовность к затяжной войне является важным условием устойчивости государства.

"Эта ментальная готовность к тому, что война может быть долгой, — это очень прочный внутренний фундамент, позволяющий оставаться устойчивыми в долгосрочной перспективе", — отметил чиновник.

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Он добавил, что Украина должна планировать развитие государства, исходя из максимально критического сценария.

"Нужно мыслить, исходя из максимально критического сценария развития событий", — подчеркнул премьер.

Отдельно он отметил, что даже после завершения войны угроза повторного нападения может сохраняться.

"Даже если война закончится, риск повторного нападения через некоторое время останется высоким. Неважно, сколько это будет лет", — заявил он.

Премьер также призвал партнеров переходить к долгосрочным программам поддержки Украины.

"Нужно понимать, что, начиная строительство или развитие того или иного проекта, ты точно доведешь его до конца. Для этого необходимо средне- или долгосрочное планирование", — подытожил он.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что первые результаты переговоров о завершении войны могут стать заметными уже в ближайшее время. Президент подчеркнул необходимость продолжать дипломатический процесс и одновременно укреплять позиции Украины. По его словам, именно результат переговоров должен показать, готова ли Россия к реальному завершению войны.

Также Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами. Президент подчеркнул, что готов к личной встрече ради поиска пути к завершению войны. По его словам, место проведения переговоров не должно стать главным препятствием для дипломатического диалога.