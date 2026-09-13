Пєсков допустив тристоронні переговори щодо України у жовтні

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Росії допустили проведення нового раунду переговорів щодо завершення війни проти України у тристоронньому форматі вже у жовтні. Водночас у Кремлі заявили, що Москва не змінювала своїх вимог щодо завершення війни. Українська сторона також очікує на новий раунд переговорів наступного місяця.

Про можливість проведення тристоронньої зустрічі заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Новини.LIVE.

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У Кремлі зробили заяву про переговори

За його словами, Росія не виключає, що у жовтні можуть відбутися тристоронні переговори щодо України.

Водночас помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що Москва нібито не змінювала своїх вимог щодо завершення війни.

"Вимоги залишаються незмінними, жодного посилення немає. Просто ми хотіли б, щоб ці вимоги рано чи пізно, а краще рано, були виконані", — сказав Ушаков.

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Буданов анонсував переговори у жовтні

Напередодні керівник Офісу президента України Кирило Буданов також повідомив про підготовку до нового раунду переговорів.

Він зазначив, що зустріч планують провести у жовтні та саме у тристоронньому форматі.

"Готуємося. На жовтень", — сказав Буданов.

Водночас Буданов не уточнив, де саме можуть відбутися потенційні переговори. На запитання щодо можливого проведення зустрічі на Близькому Сході він не став називати місце.

Таким чином, і українська, і російська сторони публічно говорять про можливість нового тристороннього раунду переговорів у жовтні. Водночас Москва заявляє про незмінність своїх вимог щодо завершення війни.

Як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов анонсував новий раунд мирних переговорів України, США та Росії у жовтні. Керівник Офісу президента закликав Європу не зволікати з підготовкою до можливих загроз та наголосив на важливості єдності України, Сполучених Штатів і європейських країн.

Також американський переговорник Джаред Кушнер заявив, що США бачать шлях до завершення війни в Україні. За його словами, Вашингтон має чіткіше розуміння того, як завершити нинішній конфлікт і створити умови для тривалого миру, хоча між Києвом та Москвою залишаються серйозні розбіжності.