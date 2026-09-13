Песков допустил возможность трехсторонних переговоров по Украине в октябре

Дмитрий Песков. Фото: российские СМИ

В России допустили возможность проведения нового раунда переговоров о прекращении войны против Украины в трехстороннем формате уже в октябре. В то же время в Кремле заявили, что Москва не меняла своих требований относительно прекращения войны. Украинская сторона также ожидает нового раунда переговоров в следующем месяце.

О возможности проведения трехсторонней встречи заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Новини.LIVE.

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В Кремле сделали заявление о переговорах

По его словам, Россия не исключает, что в октябре могут состояться трехсторонние переговоры по Украине.

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва якобы не меняла своих требований относительно завершения войны.

"Требования остаются неизменными, никакого ужесточения нет. Просто мы хотели бы, чтобы эти требования рано или поздно, а лучше рано, были выполнены", — сказал Ушаков.

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Буданов анонсировал переговоры в октябре

Накануне глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов также сообщил о подготовке к новому раунду переговоров.

Он отметил, что встречу планируют провести в октябре именно в трехстороннем формате.

"Готовимся. На октябрь", — сказал Буданов.

В то же время Буданов не уточнил, где именно могут состояться потенциальные переговоры. На вопрос о возможном проведении встречи на Ближнем Востоке он не стал называть место.

Таким образом, и украинская, и российская стороны публично говорят о возможности нового трехстороннего раунда переговоров в октябре. В то же время Москва заявляет о неизменности своих требований относительно завершения войны.

Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов анонсировал новый раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией в октябре. Глава Офиса президента призвал Европу не медлить с подготовкой к возможным угрозам и подчеркнул важность единства Украины, Соединенных Штатов и европейских стран.

Также американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что США видят путь к завершению войны в Украине. По его словам, Вашингтон имеет более четкое представление о том, как завершить нынешний конфликт и создать условия для прочного мира, хотя между Киевом и Москвой остаются серьезные разногласия.