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Главная Новости дня Кушнер заявил, что США видят путь к завершению войны в Украине

Кушнер заявил, что США видят путь к завершению войны в Украине

Ua ru
12 сентября 2026 21:12
Репортаж
Кушнер: США видят путь к завершению войны в Украине
Джаред Кушнер. Фото: GettyImages

Американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что у США сложилось более четкое представление о том, как можно положить конец войне в Украине и обеспечить прочный мир. По его словам, он активно включился в переговорный процесс еще в декабре и с тех пор работал над пониманием позиций Киева и Москвы. Кушнер подчеркнул, что чем быстрее удастся завершить войну, тем лучше будет для Украины, мира и военных.

Об этом Джаред Кушнер сказал на ежегодной встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Путь к завершению войны

Кушнер рассказал, что его активное участие в переговорном процессе началось в декабре. С тех пор он, по его словам, пытался понять позиции обеих сторон, наладить с ними рабочие отношения и выслушать их видение завершения войны.

Он отметил, что одной из главных задач американской стороны было определить, чего именно необходимо достичь, чтобы не просто прекратить нынешний конфликт, а создать основу для прочного мира.

По словам Кушнера, после проделанной работы у США появилось гораздо более четкое представление о возможном пути к такому результату.

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"Я думаю, что у нас есть очень четкое понимание не просто того, что положит конец нынешнему конфликту, но и того, что может привести к чему-то долгосрочному и устойчивому", — заявил он.

В то же время переговорщик признал, что между Украиной и Россией остаются серьезные разногласия. В частности, стороны пока не имеют единого видения конечного результата, которого хотят достичь.

Кушнер пояснил, что именно поэтому американская сторона продолжает работать с обоими участниками переговоров. Он назвал основными задачами посредников укрепление доверия, выслушивание позиций сторон, поиск общих точек соприкосновения и создание возможностей для достижения договоренностей.

Отдельно Кушнер подчеркнул необходимость как можно скорее завершить войну.

"Чем быстрее война закончится, тем лучше для всех — для мира, для людей, для солдат", — сказал он.

По его словам, многие люди уже устали от войны и хотят ее окончания. Однако, подчеркнул Кушнер, для этого необходимо найти правильную формулу, которая позволит сторонам прийти к результату, способному обеспечить стабильность в будущем.

Он также отметил, что переговорный процесс требует времени, особенно когда речь идет о сложных конфликтах. В то же время, по его словам, предыдущий опыт американской дипломатии показывает, что даже в таких ситуациях постепенно можно создать условия для достижения договоренностей.

Как писали Новини.LIVE, Кушнер назвал три условия, на которых должен основываться справедливый мир для Украины. По его словам, речь идет о суверенитете, безопасности и перспективах развития страны.

Кроме того, Кушнер заявил, что самой большой проблемой в переговорах между Украиной и Россией является территориальный вопрос. Он отметил, что решение в значительной степени зависит от ситуации на фронте.

США война переговоры Украина Россия Ялтинская европейская стратегия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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