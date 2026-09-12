Кушнер объяснил, каким должен быть мир для Украины

Джаред Кушнер. Фото: GettyImages

Справедливый исход войны для Украины должен основываться на трех ключевых факторах — суверенитете, безопасности и перспективах развития страны. Американский переговорщик Джаред Кушнер признал, что Украина и Россия пока не имеют одинакового видения того, какого результата стремятся достичь.

Об этом Джаред Кушнер заявил на ежегодной встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Условия справедливого мира для Украины

Кушнер отметил, что главной задачей переговоров является не просто прекращение текущего конфликта, а поиск решения, которое позволит обеспечить длительный и устойчивый мир.

По его словам, в ходе работы с Украиной и Россией американская сторона пыталась понять позиции обеих сторон, их требования и видение завершения войны.

"Для Украины важны суверенитет, безопасность и перспектива — это три основы любого справедливого результата", — сказал Кушнер.

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В то же время переговорщик признал, что стороны пока далеки от общего видения конечного результата.

По его словам, Украина и Россия не находятся на одной волне в отношении того, чего именно они хотят достичь. Именно поэтому роль посредников заключается в том, чтобы работать с каждой из сторон, укреплять доверие, выслушивать их позиции и искать возможные точки соприкосновения.

Кушнер подчеркнул, что подобные переговоры сложны и могут длиться долго. В качестве примера он привел предыдущую работу американской стороны над соглашением по Газе и Авраамовими соглашениями.

По его словам, когда между сторонами удается выстроить достаточный уровень доверия, появляется возможность перейти к конкретным договоренностям.

При этом Кушнер подчеркнул, что важно добиться такого результата, который не просто остановит боевые действия, а создаст основу для стабильности в долгосрочной перспективе.

Он также отметил, что обе стороны сейчас испытывают значительные страдания из-за войны, но в то же время стремятся понять, можно ли ее завершить.

Как писали Новини.LIVE, Кушнер заявил, что вопрос территорий остается самым сложным в переговорах между Украиной и Россией. По его словам, в значительной степени его решение будет определяться развитием событий на фронте.

А украинский лидер Владимир Зеленский призвал США не откладывать введение новых санкций против России. По его словам, ограничения должны ослабить способность РФ финансировать войну.