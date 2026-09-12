Кушнер пояснив, яким має бути мир для України

Джаред Кушнер. Фото: GettyImages

Справедливий результат війни для України має ґрунтуватися на трьох ключових речах — суверенітеті, безпеці та перспективі розвитку країни. Американський переговорник Джаред Кушнер визнав, що Україна та Росія наразі не мають однакового бачення того, якого результату прагнуть досягти.

Про це Джаред Кушнер сказав на щорічній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Умови справедливого миру для України

Кушнер зазначив, що головним завданням переговорів є не просто припинення поточного конфлікту, а пошук рішення, яке дозволить забезпечити тривалий і стійкий мир.

За його словами, під час роботи з Україною та Росією американська сторона намагалася зрозуміти перспективи обох сторін, їхні вимоги та бачення завершення війни.

"Для України їм потрібні суверенітет, безпека і перспектива — це три основи будь-якого справедливого результату", — сказав Кушнер.

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Водночас переговорник визнав, що сторони поки далекі від спільного бачення кінцевого результату.

За його словами, Україна та Росія не перебувають на одній сторінці щодо того, чого саме вони хочуть досягти. Саме тому роль посередників полягає у тому, щоб працювати з кожною зі сторін, вибудовувати довіру, слухати їхні позиції та шукати можливі точки перетину.

Кушнер наголосив, що подібні переговори є складними й можуть тривати довго. Він навів як приклад попередню роботу американської сторони над угодою щодо Гази та Авраамовими угодами.

За його словами, коли між сторонами вдається вибудувати достатній рівень довіри, з’являється можливість перейти до конкретних домовленостей.

При цьому Кушнер наголосив, що важливо домогтися такого результату, який не просто зупинить бойові дії, а створить основу для стабільності у довгостроковій перспективі.

Він також зазначив, що обидві сторони зараз відчувають значний біль через війну, але водночас мають бажання зрозуміти, чи можна її завершити.

Як писали Новини.LIVE, Кушнер заявив, що питання територій залишається найскладнішим у переговорах між Україною та Росією. За його словами, значною мірою його вирішення визначатиметься розвитком подій на фронті.

А український лідер Володимир Зеленський закликав США не відкладати запровадження нових санкцій проти Росії. За його словами, обмеження мають послабити здатність РФ фінансувати війну.