Кушнер: США бачать шлях до завершення війни в Україні

Джаред Кушнер. Фото: GettyImages

Американський переговорник Джаред Кушнер заявив, що США мають чіткіше розуміння того, що можуть завершити війну в Україні та привести до тривалого миру. За його словами, він активно долучився до переговорного процесу ще у грудні й відтоді працював над розумінням позицій Києва та Москви. Кушнер наголосив, що чим швидше вдасться завершити війну, тим краще буде для України, світу та військових.

Про це Джаред Кушнер сказав на щорічній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Шлях до завершення війни

Кушнер розповів, що його активна участь у переговорному процесі розпочалася у грудні. Відтоді він, за його словами, намагався зрозуміти позиції обох сторін, вибудувати з ними робочі відносини та почути їхнє бачення завершення війни.

Він зазначив, що одним із головних завдань американської сторони було визначити, чого саме необхідно досягти, щоб не просто припинити нинішній конфлікт, а створити основу для тривалого миру.

За словами Кушнера, після проведеної роботи США мають значно чіткіше уявлення про можливий шлях до такого результату.

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"Я думаю, що у нас є дуже чітке розуміння не просто того, що завершить цей нинішній конфлікт, а й того, що може привести до чогось тривалого і стійкого", — заявив він.

Водночас переговорник визнав, що між Україною та Росією залишаються серйозні розбіжності. Зокрема, сторони поки не мають однакового бачення кінцевого результату, якого хочуть досягти.

Кушнер пояснив, що саме тому американська сторона продовжує працювати з обома учасниками переговорів. Він назвав основними завданнями посередників побудову довіри, вислуховування позицій сторін, пошук спільних точок та створення можливості для досягнення домовленостей.

Окремо Кушнер наголосив на необхідності якнайшвидше завершити війну.

"Чим швидше війна закінчиться, тим краще для всіх — для світу, для людей, для солдатів", — сказав він.

За його словами, багато людей уже втомилися від війни та хочуть її завершення. Однак, наголосив Кушнер, для цього необхідно знайти правильну формулу, яка дозволить сторонам прийти до результату, здатного забезпечити стабільність у майбутньому.

Він також зазначив, що переговорний процес потребує часу, особливо коли йдеться про складні конфлікти. Водночас, за його словами, попередній досвід американської дипломатії показує, що навіть у таких ситуаціях поступово можна створити умови для домовленостей.

Як писали Новини.LIVE, Кушнер назвав три умови, на яких має ґрунтуватися справедливий мир для України. За його словами, йдеться про суверенітет, безпеку та перспективу розвитку країни.

Крім того, Кушнер заявив, що найбільшою проблемою у переговорах між Україною та Росією є територіальне питання. Він зазначив, що розвʼязання значною мірою залежить від ситуації на фронті.