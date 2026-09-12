Буданов анонсировал новые мирные переговоры между Украиной и РФ в октябре

Выбьет дверь сапогом: Буданов предупредил Европу и анонсировал переговоры
Украина готовится к новому раунду мирных переговоров, который может состояться в октябре с участием Украины, США и России. В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов призвал Европу не медлить с подготовкой к возможным угрозам. Он подчеркнул, что для этого необходимо единство Украины, Соединенных Штатов и европейских стран.
Об этом Буданов заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Буданов выступил с заявлением перед переговорами в октябре
По словам Буданова, вопросы, обсуждаемые в рамках переговорного процесса, являются сложными и судьбоносными. Он подчеркнул, что от решений, принимаемых сейчас, будет зависеть будущее не только украинцев, но и граждан других стран, вовлеченных в этот процесс.
"Вопросы, которые мы здесь все обсуждаем, на самом деле довольно серьезные и сложные. И они судьбоносны", — отметил Буданов.
Глава ОП также обратился к европейским странам с призывом не ждать, пока угрозы станут непосредственными. По его словам, может наступить момент, когда времени на подготовку уже не останется.
"А вы никогда не задумывались, что может случиться так, что просто не останется времени на это? И вы просто столкнетесь с той реальностью, которая не постучится к вам рукой, а сапогом выбьет дверь", — сказал Буданов.
В то же время он подчеркнул необходимость совместных действий Украины, США и Европы.
"Единство Соединенных Штатов, единство Украины, единство Европы. И тогда никто не осмелится даже думать о таких вещах", — подчеркнул глава ОП.
Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов заявил, что Украина найдет решение для прекращения войны с Россией. По его словам, для этого необходимо продолжать переговорный процесс и искать компромисс, который позволит завершить боевые действия. В то же время Украина готова прекратить огонь, но только на справедливых условиях.
Также Буданов заявил, что Украина будет воевать столько, сколько потребуется для защиты своих территорий и будущего. Он подчеркнул, что именно Россия начала агрессию против Украины в 2014 году, а в 2022-м начала новый этап войны. По словам Буданова, у Москвы есть возможность вывести свои войска, тогда как Украина не согласится просто отдать свою землю.