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Главная Новости дня Выбьет дверь сапогом: Буданов предупредил Европу и анонсировал переговоры

Выбьет дверь сапогом: Буданов предупредил Европу и анонсировал переговоры

Ua ru
12 сентября 2026 21:52
Репортаж
Буданов анонсировал новые мирные переговоры между Украиной и РФ в октябре
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Украина готовится к новому раунду мирных переговоров, который может состояться в октябре с участием Украины, США и России. В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов призвал Европу не медлить с подготовкой к возможным угрозам. Он подчеркнул, что для этого необходимо единство Украины, Соединенных Штатов и европейских стран.

Об этом Буданов заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Буданов выступил с заявлением перед переговорами в октябре

По словам Буданова, вопросы, обсуждаемые в рамках переговорного процесса, являются сложными и судьбоносными. Он подчеркнул, что от решений, принимаемых сейчас, будет зависеть будущее не только украинцев, но и граждан других стран, вовлеченных в этот процесс.

"Вопросы, которые мы здесь все обсуждаем, на самом деле довольно серьезные и сложные. И они судьбоносны", — отметил Буданов.

Глава ОП также обратился к европейским странам с призывом не ждать, пока угрозы станут непосредственными. По его словам, может наступить момент, когда времени на подготовку уже не останется.

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"А вы никогда не задумывались, что может случиться так, что просто не останется времени на это? И вы просто столкнетесь с той реальностью, которая не постучится к вам рукой, а сапогом выбьет дверь", — сказал Буданов.

В то же время он подчеркнул необходимость совместных действий Украины, США и Европы.

"Единство Соединенных Штатов, единство Украины, единство Европы. И тогда никто не осмелится даже думать о таких вещах", — подчеркнул глава ОП.

Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов заявил, что Украина найдет решение для прекращения войны с Россией. По его словам, для этого необходимо продолжать переговорный процесс и искать компромисс, который позволит завершить боевые действия. В то же время Украина готова прекратить огонь, но только на справедливых условиях.

Также Буданов заявил, что Украина будет воевать столько, сколько потребуется для защиты своих территорий и будущего. Он подчеркнул, что именно Россия начала агрессию против Украины в 2014 году, а в 2022-м начала новый этап войны. По словам Буданова, у Москвы есть возможность вывести свои войска, тогда как Украина не согласится просто отдать свою землю.

Офис президента США переговоры Европа Кирилл Буданов Ялтинская европейская стратегия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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