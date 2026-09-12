Буданов заявил, что Украина найдет способ остановить войну

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Переговорный процесс по прекращению войны удалось активизировать, и Украина вместе с партнерами продолжает искать новые подходы к решению ключевых вопросов. Глава Офиса президента Кирилл Буданов, комментируя переговоры с участием американской стороны, заявил, что кардинально новых предложений пока нет, однако уже имеющиеся идеи и подходы обновляются.

Об этом Буданов заявил журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Реклама

Буданов оценил возможность замораживания войны перед зимой

"Нам нужно было оживить этот процесс, мы его оживили. Я сказал — так и сделано", — заявил Буданов.

Он отметил, что американская сторона приезжает в Украину с обновленными подходами к завершению войны.

"Кардинально новых идей пока нет, но они обновляются. И мы ищем новые подходы к решению старых вопросов, скажем так", — пояснил глава ОП.

Читайте также:

В то же время Буданов не ожидает, что российские атаки дронами в ближайшее время прекратятся. По его словам, удары "Шахедами" и другими беспилотниками стали новой реальностью, с которой Украине приходится бороться.

"Это будет продолжаться. Это наша новая реальность в Украине. Это та новая реальность, с которой мы столкнулись и с которой боремся", — сказал он.

Глава ОП также прокомментировал предположения западных СМИ о возможном замораживании боевых действий на линии фронта перед зимой. Буданов заявил, что верит в возможность найти решение для прекращения войны, однако не назвал конкретных сроков.

"Я верю в то, что мы найдем решение, как остановить войну. Это то, во что я верю", — подчеркнул он.

На вопрос, когда именно это может произойти, Буданов ответил: "Все увидят".

Как писали Новини.LIVE, недавно Кирилл Буданов заявил, что Украина будет продолжать борьбу с Россией столько, сколько потребуется для защиты государства. Глава ОП подчеркнул, что украинцы должны быть готовы к длительной войне и продолжению противостояния. В то же время он подчеркнул, что Украина стремится найти решение, которое позволит остановить войну.

Также Буданов заявил, что Украина будет усиливать удары по России, если Москва не прекратит войну. По его словам, дальнейшие действия Украины будут зависеть от поведения российской стороны и её готовности завершить боевые действия. Глава ОП подчеркнул, что Украина имеет возможности для усиления давления на РФ.