Буданов заявил, что Украина будет воевать столько, сколько потребуется

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина будет продолжать воевать столько, сколько потребуется. По его словам, украинцы стоят на своей земле. Он напомнил, что именно Россия начала эту войну, совершив открытую и неспровоцированную агрессию в 2014 году.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью латвийскому телеканалу LTV, передает Новини.LIVE.

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Украина будет продолжать воевать столько, сколько потребуется

"Мы не начинали эту войну. Украина подверглась открытой, ничем не спровоцированной агрессии со стороны Российской Федерации еще в 2014 году, которая продолжилась новым этапом в 2022 году", — отметил Буданов.

По его словам, украинцы будут воевать столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что другого выбора нет, поскольку Украина борется за свой народ, территорию и будущее.

"Российская Федерация может решить, выводить войска или нет. У нее есть определенное пространство для маневра в этом плане. Мы стоим на своей земле, и никто не имеет права просто так забирать и отдавать свою землю кому-то другому", — добавил Буданов.

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Как писали Новини.LIVE, Буданов заявил, что переговоры с Россией при участии США будут продолжены. По его словам, сторонам необходимо найти компромисс.

Также глава ОП подчеркнул, что Украина готова прекратить огонь в любой момент, но только на справедливых условиях. В то же время, если РФ не согласится завершить войну, то украинские удары по территории страны-террористки будут только усиливаться.