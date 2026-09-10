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Главная Новости дня Буданов: Украина готова делиться опытом ведения войны

Буданов: Украина готова делиться опытом ведения войны

Ua ru
10 сентября 2026 22:35
Буданов заявил о готовности Украины поделиться с НАТО опытом ведения современной войны
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина готова делиться с партнерами опытом ведения современной войны. По его словам, этот опыт стоил украинцам ресурсов и крови. В то же время со странами, которые поддерживают Украину с первых дней большой войны, Киев готов делиться всем, что у него есть.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Опыт ведения современной войны

Буданов выступил на Рижской конференции в ходе дискуссии на тему "Внедрение украинского опыта ведения боевых действий в НАТО".

Кирило Буданов на Ризькій конференції
Буданов на Рижской конференции. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Он призвал коллег рассматривать этот вопрос не отдельно, а в рамках комплексного подхода. Одного лишь производства беспилотников уже недостаточно, поскольку требуется полноценная система, обеспечивающая их интеграцию и эффективное использование в вооруженных силах. По его словам, необходимый опыт создания таких комплексных систем на данный момент имеют лишь две страны — Украина и Россия.

Важным направлением обмена военным опытом являются совместные учения украинских подразделений с армиями стран НАТО. В то же время в последнее время украинские военные во время таких учений в основном выполняют роль условного противника. По мнению Буданова, этот подход стоит пересмотреть.

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Реальный боевой опыт офицеры армий-партнеров смогут получить только через непосредственное взаимодействие с украинскими военными и совместное выполнение задач. По словам руководителя ОП, такое сотрудничество может стать основой для дальнейшего углубления партнерства между странами, в частности в сфере совместных научных разработок и оборонного производства.

Буданов та Рінкевичс
Эдгарс Ринкевичс и Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Кроме того, Буданов провел встречу с лидером Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе, путь к справедливому миру и интеграцию Украины в Евросоюз. Глава ОП поблагодарил за то, что Латвия будет и впредь оказывать непоколебимую политическую и практическую поддержку Украине.

Кирило Буданов та Райвіс Мелніс
Кирилл Буданов и Райвис Мелнис. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"С министром обороны Райвисом Мелнисом обсудили военную помощь и развитие ОПК. Наш боевой опыт укрепляет Национальные вооруженные силы Латвии, как и их оружие — наши подразделения. Также состоялись встречи с руководством Службы военной разведки и безопасности Латвии и министерства иностранных дел", — рассказал Буданов.

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Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, во время визита в Ригу Буданов провел встречу с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. Среди основных вопросов переговоров была передача Украине энергетического оборудования.

Ранее Буданов заявил, что именно абсолютная безопасность должна быть основой для сохранения свободы, достоинства, экономической стабильности государства и благосостояния будущих поколений. Он подчеркнул, что надежную защиту страны невозможно получить в подарок или просто попросить о ней у международных партнеров.

война НАТО Латвия Украина Кирилл Буданов дроны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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