Буданов заявив про готовність України передати НАТО досвід сучасної війни

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна готова ділитися з партнерами досвідом ведення сучасної війни. За його словами, українцям він вартував ресурсів та крові. Водночас з країнами, які підтримують Україну з перших днів великої війни, Київ готовий ділитися всім, що має.

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Досвід ведення сучасної війни

Буданов виступив на Ризькій конференції під час дискусії на тему "Впровадження українських знань про ведення бойових дій у НАТО".

Буданов на Ризькій конференції. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Він закликав колег розглядати це питання не окремо, а в межах комплексного підходу. Самого виробництва безпілотників уже недостатньо, оскільки потрібна повноцінна система, яка забезпечує їхню інтеграцію та ефективне використання у війську. За його словами, необхідний досвід створення таких комплексних систем наразі мають лише дві країни — Україна та Росія.

Важливим напрямом обміну військовим досвідом є спільні навчання українських підрозділів з арміями країн НАТО. Водночас останнім часом українські військові під час таких тренувань здебільшого виконують роль умовного противника. На думку Буданова, цей підхід варто переглянути.

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Реальний бойовий досвід офіцери армій-партнерів зможуть отримати лише через безпосередню взаємодію з українськими військовими та спільне виконання завдань. За словами керівника ОП, така співпраця може стати основою для подальшого поглиблення партнерства між країнами, зокрема у сфері спільних наукових розробок та оборонного виробництва.

Едгарс Рінкевичс та Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Крім того, Буданов провів зустріч із лідером Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Сторони обговорили безпеку в регіоні, шлях до справедливого миру та інтерграцію України до Євросоюзу. Керівник ОП дякував за те, що Латвія продовжуватиме непохитну політичну та практичну підтримку України.

Кирило Буданов та Райвіс Мелніс. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"З міністром оборони Райвісом Мелнісом обговорили військову допомогу та розвиток ОПК. Наш бойовий досвід посилює Національні збройні сили Латвії, як і їхня зброя — наші підрозділи. Також провів зустрічі з керівництвом Служби воєнної розвідки і безпеки Латвії та міністерства закордонних справ", — розповів Буданов.

Допис Буданова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, під час візиту до Риги Буданов провів зустріч із прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом. Серед основних питань переговорів була передача Україні енергетичного обладнання.

Раніше Буданов заявив, що саме абсолютна безпека має бути основою для збереження свободи, гідності, економічної стабільності держави та добробуту майбутніх поколінь. Він наголосив, що надійний захист країни неможливо отримати як подарунок або просто попросити про нього міжнародних партнерів.