Буданов обговорив у Ризі термінову допомогу енергетиці України

Кирило Буданов на переговорах у Ризі. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Очільник Офісу президента Кирило Буданов під час візиту до Риги обговорив із прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом передачу Україні енергетичного обладнання. Сторони домовилися зосередитися на тому, щоб прискорити його надходження до початку опалювального сезону.

Про це керівник Офісу президента повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Допис очільника ОП Кирила Буданова. Фото: скриншот

Буданов закликав Латвію пришвидшити передачу енергетичного обладнання Україні

"Для нас важливо пришвидшити питання передачі енергетичного обладнання напередодні опалювального сезону", – зазначив очільник ОП.

Також він подякував прем’єру Латвії за постійну підтримку України і за сприяння у зміцненні енергетичної стійкості країни.

Не лишилась осторонь зустрічі й тема співпраці між країнами в оборонному секторі. Йшлося про подальшу військову взаємодію, розвиток партнерства між оборонними індустріями та спільну протидію російській агресії.

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"Обговорили також подальшу військову співпрацю між нашими країнами, розширення партнерства між оборонними індустріями, а також протидію російській агресії, яка вже давно вийшла за межі України", – повідомив Буданов.

Повідомляється, що також очільник ОП провів переговори з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, щоб обговорити поточну безпекову ситуацію, продовження військової допомоги та поглиблення співпраці в оборонній промисловості.

Також Кирило Буданов зустрівся з президентом Латвії. Під час розмови обговорювалися безпекова ситуація в Україні та регіоні загалом, підтримка України з боку Латвії, а також латвійсько-українська співпраця в галузі оборони.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Кирило Буданов заявив, що мирні переговори між Україною та Росією можуть відновитися наприкінці вересня. Водночас він вважає, що досягти умов для припинення вогню до весни навряд чи вдасться. За його словами, Росія може спробувати продовжити війну новою зимовою кампанією ударів по Україні.

Також Буданов звернувся до українців і заявив, що Україну та її народ неможливо "переписати". Глава Офісу президента наголосив на важливості збереження української державності та ідентичності. Він також закликав громадян не втрачати віру в Україну та її майбутнє.