Буданов обсудил в Риге вопрос о срочной помощи энергетике Украины

Кирилл Буданов на переговорах в Риге. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов во время визита в Ригу обсудил с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом вопрос о передаче Украине энергетического оборудования. Стороны договорились сосредоточиться на том, чтобы ускорить его поступление до начала отопительного сезона.

Об этом глава Офиса президента сообщил на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Пост главы ОП Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Буданов призвал Латвию ускорить передачу энергетического оборудования Украине

"Для нас важно ускорить вопрос передачи энергетического оборудования в преддверии отопительного сезона", — отметил глава ОП.

Также он поблагодарил премьер-министра Латвии за постоянную поддержку Украины и за содействие в укреплении энергетической устойчивости страны.

Не осталась в стороне от встречи и тема сотрудничества между странами в оборонном секторе. Речь шла о дальнейшем военном взаимодействии, развитии партнерства между оборонными промышленностями и совместном противодействии российской агрессии.

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"Обсудили также дальнейшее военное сотрудничество между нашими странами, расширение партнерства между оборонными промышленностями, а также противодействие российской агрессии, которая уже давно вышла за пределы Украины", — сообщил Буданов.

Сообщается, что также глава ОП провел переговоры с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом, чтобы обсудить текущую ситуацию в сфере безопасности, продолжение военной помощи и углубление сотрудничества в оборонной промышленности.

Кроме того, Кирилл Буданов встретился с президентом Латвии. В ходе беседы обсуждались ситуация с безопасностью в Украине и регионе в целом, поддержка Украины со стороны Латвии, а также латвийско-украинское сотрудничество в сфере обороны.

Как писали Новини.LIVE, недавно Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться в конце сентября. В то же время он считает, что достичь условий для прекращения огня до весны вряд ли удастся. По его словам, Россия может попытаться продолжить войну новой зимней кампанией ударов по Украине.

Также Буданов обратился к украинцам и заявил, что Украину и её народ невозможно "переписать". Глава Офиса президента подчеркнул важность сохранения украинской государственности и идентичности. Он также призвал граждан не терять веру в Украину и её будущее.