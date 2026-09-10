Переговори у Ризі: Буданов і Кулбергс обговорили зброю та енергетику

Кирило Буданов з прем'єром Латвії. Фото: Кирило Буданов

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов під час робочого візиту до Риги зустрівся з прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом. Сторони обговорили термінове надання енергетичного обладнання перед опалювальним сезоном, спільні оборонні проєкти та протидію експансії російської агресії.

Про це Кирило Буданов повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Кирило Буданов прибув до Риги на робочу зустріч

Буданов висловив вдячність очільнику латвійського уряду за стабільну підтримку, насамперед у відновленні та захисті об'єктів критичної інфраструктури.

Напередодні старту опалювального сезону першочерговим завданням посадовці визначили швидку передачу енергетичного обладнання. Поряд із цим делегації зосередилися на подальшому військовому діалозі, розширенні контактів між підприємствами оборонної індустрії двох держав і координації дій проти загарбницької політики Кремля.

Місцем для міжнародних переговорів сторони обрали міський автомузей, заснований батьком прем'єра Андріса Кулбергса.

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"Символічно, що розмова відбулася в автомузеї, який створив батько Андріса Кулбергса. В колекції, зокрема, зібрані авто диктаторів Сталіна, Хрущова та розбитий ролс-ройс Брежнєва. Старий генсек просто не впорався з управлінням, а радянська система так і не змогла відновити автомобіль через технологічну відсталість і дефіцит ресурсу", — повідомив Буданов.

Підсумовуючи порядок денний своєї поїздки до Латвії, Буданов додав: "Працюємо далі".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів військовий брифінг за участі командування для спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера перед їхньою зустріччю з Володимиром Зеленським. Під час доповіді американській делегації наочно продемонстрували стійкість українських позицій на передовій та поточну ситуацію на лінії фронту.

Окрім цього, очільник ОП провів окремі переговори з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Полом Г'юстоном. Головною темою діалогу стало зміцнення української протиповітряної оборони та забезпечення Сил оборони засобами захисту неба від повітряних ударів.