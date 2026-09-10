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Главная Новости дня Буданов встретился с премьер-министром Латвии Кулбергсом в Риге

Буданов встретился с премьер-министром Латвии Кулбергсом в Риге

Ua ru
10 сентября 2026 11:46
Переговоры в Риге: Буданов и Кулбергс обсудили вопросы вооружений и энергетики
Кирилл Буданов с премьер-министром Латвии. Фото: Кирилл Буданов

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в ходе рабочего визита в Ригу встретился с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. Стороны обсудили срочное предоставление энергетического оборудования перед отопительным сезоном, совместные оборонные проекты и противодействие экспансии российской агрессии.

Об этом Кирилл Буданов сообщил на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Кирилл Буданов прибыл в Ригу на рабочую встречу

Буданов выразил благодарность главе латвийского правительства за стабильную поддержку, прежде всего в восстановлении и защите объектов критической инфраструктуры.

Накануне начала отопительного сезона чиновники определили в качестве первоочередной задачи скорейшую передачу энергетического оборудования. Наряду с этим делегации сосредоточились на дальнейшем военном диалоге, расширении контактов между предприятиями оборонной промышленности двух государств и координации действий против захватнической политики Кремля.

Местом для международных переговоров стороны выбрали городской автомузей, основанный отцом премьера Андриса Кулбергса.

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"Символично, что беседа состоялась в автомузее, который создал отец Андриса Кулбергса. В коллекции, в частности, собраны автомобили диктаторов Сталина, Хрущева и разбитый «Роллс-Ройс» Брежнева. Старый генсек просто не справился с управлением, а советская система так и не смогла восстановить автомобиль из-за технологической отсталости и дефицита ресурсов", — сообщил Буданов.

Подводя итоги повестки дня своей поездки в Латвию, Буданов добавил: "Работаем дальше".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президентаКирилл Буданов провел военный брифинг с участием командования для специальных представителей президента США Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера перед их встречей с Владимиром Зеленским. Во время доклада американской делегации наглядно продемонстрировали устойчивость украинских позиций на передовой и текущую ситуацию на линии фронта.

Кроме того, глава ОП провел отдельные переговоры с временным поверенным в делах США в Украине Полом Хьюстоном. Главной темой диалога стало укрепление украинской противовоздушной обороны и обеспечение Сил обороны средствами защиты воздушного пространства от воздушных ударов.

Латвия оборонная сфера Кирилл Буданов сотрудничество
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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