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Головна Новини дня Буданов обговорив ППО для України з тимчасово повіреним США

Буданов обговорив ППО для України з тимчасово повіреним США

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4 вересня 2026 15:28
Буданов зустрівся з тимчасовим повіреним США: говорили про ППО та Patriot
Кирило Буданов та Пол Г'юстон. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів зустріч із тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Полом Г'юстоном. Зокрема, сторони говорили про протиповітряну оборону України.

Про це Кирило Буданов повідомив у пʼятницю, 4 вересня, передає Новини.LIVE.

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Зустріч Буданова з Г'юстоном

Керівник ОП та тимчасово повірений у справах США обговорили пріоритети стратегічної співпраці між Штатами та Україною. Крім того, вони говорили про активізацію переговорного процесу. Буданов наголосив на вирішальній ролі Вашингтону у забезпеченні справедливого миру та відновленні безпеки.

Зустріч Кирила Буданова та Пола Г'юстона 4 вересня
Зустріч Буданова з Г'юстоном. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Окрему увагу приділили критичній потребі нашої держави в антибалістичних ракетах-перехоплювачах для систем Patriot. Посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони — це прямий захист життів українців і нашої інфраструктури від російського терору", — розповів він.

Керівник ОП подякував Штатам та американському народові за всебічну підтримку й допомогу Україні. 

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Допис Буданова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Пол Г'юстон 23 серпня офіційно приступив до виконання обов’язків тимчасового повіреного у справах США в Україні. Першим заходом у Києві за його участю став Національний молитовний сніданок.

Крім того, Буданов наголошував, що Україна готує жорстку відповідь на російські атаки. За його словами, далекобійні засоби ураження системно працюватимуть по військових цілях противника.

США Україна Кирило Буданов Patriot співпраця
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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