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США закликали своїх громадян не їхати в Україну

Ua ru
29 серпня 2026 09:54
Держдеп США оновив безпекові правила щодо України
Повірений у справах США на святкуванні Дня Незалежності України. Фото: Посольство США в Україні

Держдеп США оприлюднив нові рекомендації з безпеки для своїх громадян в Україні. Громадянам США радять за можливості уникати поїздок до нашої краіни через складну ситуацію з безпекою. Сполучені Штати зберегли для України найвищий, четвертий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслжбу Держдепу США

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Загроза ударів по залізниці

Головною причиною для збереження найвищого рівня небезпеки залишаються війна та ракетні удари Росії по території України.

Американські дипломати зазначають, що Росія розглядає масовані обстріли як одну з головних цілей для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні. 

"Не рекомендується здійснювати поїздки в Україну з жодної причини у зв'язку з російсько-українською війною", — підкреслили у Держдепі.

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Водночас, попри безпекову ситуацію, посольство США у Києві продовжує працювати у штатному режимі.

Як писали Новини.LIVE раніше, після візіту глави ЦРУ до Москви, Україна отримала від США інформацію про теми, які обговорювалися на зустрічі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що США просуває реалістичні кроки для завершення війни.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп не бачить загрози у можливому нападі Росії на країни НАТО. Водночас європейські лідери стурбовані можливими провокаціями з боку РФ.

США війна в Україні посольство Держдеп США рекомендації
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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